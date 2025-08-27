Topo

Notícias

Prêmio da Lotomania acumula e chega a R$ 2,3 milhões; veja dezenas

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Imagem: LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL

27/08/2025 20h15Atualizada em 27/08/2025 20h55

Ninguém acertou as 20 dezenas sorteadas hoje no concurso 2815 da Lotomania.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 01-04-05-08-09-32-38-43-52-53-58-62-63-64-68-78-79-86-88-89.

Relacionadas

Aposta do RJ acerta Mega-Sena e ganha R$ 33,7 milhões; confira dezenas

Timemania acumula e prêmio vai a R$ 18,5 milhões; confira números e time

O próximo concurso será realizado na sexta, com prêmio estimado de R$ 2,3 milhões.

Quatro apostas acertaram 19 números e cada uma ganhou R$ 49.439,25.

37 apostas fizeram 18 acertos, com prêmio de R$ 3.340,49.

Houve 454 apostas vencedoras com 17 dezenas. Cada uma recebe R$ 272,24.

2.581 jogos vencedores fizeram 16 acertos e ganham R$ 47,88.

10.825 apostas vencedoras acertaram 15 números, com prêmio de R$ 11.41.

Lotomania: Como faço para participar do próximo sorteio?

Basta fazer uma aposta de 50 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Os maiores prêmios são destinados para os bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou erram todos as dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente ocorre às 20h (horário de Brasília).

Quanto custa a aposta?

Na Lotomania, diferentemente de outras modalidades da Caixa, só existe uma possibilidade da aposta, com 50 números. O preço único é de R$ 3.

Lotomania: quais são as chances de ganhar?

A chance de levar o principal prêmio, que precisa de 20 acertos, é uma em 11.372.635. Na faixa dos 19 números, a chance é uma em 352.551. Ficar sem acertar nada é tão provável quanto acertar as 20 dezenas: uma chance em 11.372.635.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Senadores partem para agressão física no México após debate sobre EUA

Jovem que matou presidenciável na Colômbia é condenado a 7 anos de reclusão

Senado aprova projeto de proteção de crianças em ambientes digitais, que segue à sanção

Prêmio da Lotomania acumula e chega a R$ 2,3 milhões; veja dezenas

Otan afirma que todos os países membros alcançarão objetivo de gasto de 2% com defesa

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 1,4 milhão; confira dezenas sorteadas

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio vai a R$ 5,5 milhões; veja números

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 150 milhões; veja números e trevos

FBI investiga ataque a escola nos EUA como ato de terrorismo

EUA deportam 2ª fugitiva do 8 de Janeiro que foi presa por imigração ilegal

Todos os membros da Otan atingem antiga meta de gastos, mas apenas três alcançam a nova