Kremlin elogia esforços dos EUA para resolver conflito na Ucrânia, mas diz que não gosta das propostas europeias

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin elogiou na quarta-feira os esforços dos Estados Unidos para alcançar a paz na Ucrânia, dizendo que a cúpula EUA-Rússia deste mês no Alasca foi "significativa e necessária".

No entanto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres que Moscou tem uma visão negativa das propostas europeias em relação às garantias de segurança para Kiev.

Ele reiterou a posição de longa data da Rússia de que nenhuma tropa dos países da Otan deve ser enviada para a Ucrânia.

(Reportagem de Dmitry Antonov)