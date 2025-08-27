Topo

Notícias

Jean Lucas, do Bahia, é convocado para seleção no lugar de Joelinton

27/08/2025 17h26

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 27, 2025

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil entra em campo contra o Chile no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 4 de setembro (uma quinta-feira), às 21h30. O último duelo das eliminatórias será contra a Bolívia, em 9 de setembro, às 20h30, na cidade de El Alto. A seleção ocupa a terceira posição na tabela, com 25 pontos. A Argentina lidera com 35 pontos, seguida do Equador, com 25.

Após as eliminatórias, a seleção fará dois amistosos fora de casa como preparação para o Mundial do ano que vem, com sede no Canadá, México e Estados Unidos.  O primeiro será contra a Coreia do Sul em dia 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília), em Seul, e quatro dias depois o Brasil enfrenta o Japão, às 7h30, em Tóquio. 

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Lotomania tem prêmio acumulado de R$ 1,5 milhão; veja números sorteados

Otan afirma que todos os países membros alcançarão objetivo de gasto de 2% com defesa

Quina sorteia prêmio de R$ 635 mil; confira dezenas

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 5 milhões; confira dezenas sorteadas

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 148 milhões; veja números e trevos

EUA deportam 2ª fugitiva do 8 de Janeiro que foi presa por imigração ilegal

Todos os membros da Otan atingem antiga meta de gastos, mas apenas três alcançam a nova

"Vejo a Cadillac como meu último grande projeto na Fórmula 1", diz Pérez

Milei é alvo de pedradas durante ato de campanha na Argentina

Carla Araújo: 'Lula baterá martelo sobre trocas ministeriais até dezembro'

Manchester United cai na Copa da Liga para time da 4ª divisão