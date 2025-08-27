Jean Lucas, do Bahia, é convocado para seleção no lugar de Joelinton

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 27, 2025

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil entra em campo contra o Chile no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 4 de setembro (uma quinta-feira), às 21h30. O último duelo das eliminatórias será contra a Bolívia, em 9 de setembro, às 20h30, na cidade de El Alto. A seleção ocupa a terceira posição na tabela, com 25 pontos. A Argentina lidera com 35 pontos, seguida do Equador, com 25.

Após as eliminatórias, a seleção fará dois amistosos fora de casa como preparação para o Mundial do ano que vem, com sede no Canadá, México e Estados Unidos. O primeiro será contra a Coreia do Sul em dia 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília), em Seul, e quatro dias depois o Brasil enfrenta o Japão, às 7h30, em Tóquio.