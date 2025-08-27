Topo

Japão permanece cauteloso quanto ao impacto econômico das tarifas dos EUA, mostra relatório

27/08/2025 08h49

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão reiterou suas preocupações sobre os riscos das políticas comerciais dos Estados Unidos para o crescimento econômico, levando a um rebaixamento de sua visão sobre os lucros corporativos, em um relatório mensal divulgado nesta quarta-feira.

Embora a economia do Japão tenha crescido muito mais rápido do que o esperado no trimestre de abril a junho, os analistas alertam que as incertezas econômicas globais alimentadas pelas tarifas dos EUA podem pesar sobre a quarta maior economia do mundo nos próximos meses.

No relatório econômico mensal do Gabinete do Governo para agosto, o governo manteve uma avaliação geral de que a economia está se recuperando "em um ritmo moderado", embora os efeitos das tarifas dos EUA sejam vistos em algumas áreas.

Sobre os lucros das empresas, o governo disse que as melhorias na área parecem estar parando devido às políticas comerciais dos EUA, rebaixando sua avaliação pela primeira vez em oito meses.

"A avaliação reflete o declínio ano a ano observado nos resultados financeiros das empresas listadas para o período de abril a junho", disse um funcionário do Gabinete do Governo em uma coletiva de imprensa.

Washington e Tóquio concordaram, em julho, em estabelecer uma tarifa reduzida de 15% sobre as importações do Japão em troca de um pacote de US$550 bilhões de investimentos destinados aos EUA por meio de empréstimos e garantias apoiados pelo governo, mas os detalhes de seu conteúdo permanecem escassos.

Em outra parte do relatório, o governo melhorou sua avaliação do investimento público, mas rebaixou sua opinião sobre a construção de moradias.

Quanto ao consumo privado, que representa mais da metade da economia japonesa, o governo manteve sua opinião de que está se recuperando.

(Reportagem de Satoshi Sugiyama)

