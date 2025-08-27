Topo

Notícias

Israel exige retratação de relatório apoiado pela ONU que declara fome em Gaza

27/08/2025 12h37

Israel exigirá a retratação de um relatório da Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC), uma autoridade apoiada pela ONU, que declarou que há fome em Gaza, anunciou um funcionário do Ministério das Relações Exteriores nesta quarta-feira (27). 

"Israel exige que a IPC se retrate imediatamente pelo seu relatório com informações falsas", disse o diretor-geral do Ministério das Relações Exteriores, Eden Bar Tal, a repórteres, denunciando a organização como "politizada".

Bar Tal afirmou que Israel compartilhará "evidências" de má conduta na elaboração do relatório com os colaboradores da IPC caso a organização não responda "em um curto prazo". 

Ele também chamou a IPC de um instituto "politizado" que "trabalha para uma organização terrorista perversa", referindo-se ao grupo islamista palestino Hamas, cujo ataque a Israel em 2023 desencadeou a guerra em curso na Faixa de Gaza. 

A ONU declarou oficialmente estado de fome em Gaza na sexta-feira, culpando a "obstrução sistemática" da ajuda humanitária por Israel durante mais de 22 meses de guerra. 

A IPC, sediada em Roma, afirmou que a fome afeta 500.000 pessoas na província de Gaza, que abrange cerca de um quinto do território palestino, incluindo a Cidade de Gaza.

A agência previu que a fome se espalharia para as províncias de Deir el-Balah e Khan Yunis até o final de setembro, cobrindo cerca de dois terços de Gaza. 

Israel restringiu severamente a entrada de ajuda humanitária em Gaza e a cortou completamente em alguns momentos da guerra.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou as conclusões da IPC de "mentira descarada", e o COGAT ? a agência do Ministério da Defesa de Israel que supervisiona os assuntos civis nos territórios palestinos ? disse que elas se baseavam em "dados parciais e fontes não confiáveis". 

Jean-Martin Bauer, diretor de análise de segurança alimentar do Programa Mundial de Alimentos da ONU, defendeu a IPC, afirmando que é o "padrão de referência" para tais avaliações.

as-crb/vl/an-hgs/mb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Duas crianças morrem e 14 ficam feridas em ataque à igreja em Minneapolis

'Como Eduardo, Zambelli produz prova contra ela mesma', diz Maierovitch

Polícia investiga morte durante incêndio em ritual religioso em São Bernardo do Campo

Estado brasileiro tem que dar amparo e proteger soberania, diz Haddad, sobre Lei Magnitsky

Emissão de metano no País cresce 6% em 4 anos, puxada por pecuária, diz relatório

Estamos em armadilha sobre emendas e só Judiciário pode resolver o problema, diz Haddad

Ao menos 2 mortos e uma dúzia de feridos em ataque a tiros em Minneapolis, incluindo crianças

Deschamps convoca Rabiot para próximos jogos da seleção francesa

Após 11 anos, Justiça do Peru condena assassinos de líderes indígenas de Saweto

País se desalinhou na harmonia entre os Poderes, afirma Fernando Haddad

Israel exige retratação de relatório apoiado pela ONU que declara fome em Gaza