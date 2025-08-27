Topo

Notícias

Irã afirma que ativação de sanções afetaria cooperação nuclear com AIEA

27/08/2025 17h08

O Irã afirmou nesta quarta-feira (27) que, se Alemanha, França e Reino Unido ativarem as sanções previstas no acordo internacional de 2015, isso afetará sua cooperação com a agência da ONU que supervisiona as atividades nucleares.

"Se essa medida for adotada, o caminho de diálogo aberto com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) também será completamente afetado e provavelmente será interrompido", declarou o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, à televisão estatal.

pdm/jsa/an/hgs/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Conab realiza leilão para adquirir 445,5 t de alimentos para compor cestas

Damares Alves diz que está com câncer de mama e passou por cirurgia

Começam as vendas no Brasil da 1ª injeção preventiva de longa duração contra HIV

Versículo para reflexão: veja 36 mensagens bíblicas para inspirar a sua fé

Alckmin diz que Brasil e México têm 'boa complementaridade econômica'

Irã afirma que ativação de sanções afetaria cooperação nuclear com AIEA

Milei é alvo de pedradas durante ato de campanha na Argentina

Dois suspeitos de roubo a residência morrem na Vila Mariana após tiros da Polícia

Milei é alvo de pedradas durante ato de campanha em meio a escândalo de corrupção na Argentina (AFP)

Irã afirma que ativação de sanções afetaria cooperação nuclear com a AIEA

Valdemar diz que candidato do PL é Bolsonaro ou 'só quem ele escolher'