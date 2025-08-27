Torta que matou idosa em BH estava estragada; dono e padeiro são indiciados

O dono de uma padaria e o padeiro que fez a torta de frango que matou uma idosa e intoxicou outras duas pessoas em Belo Horizonte em abril foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais.

O que aconteceu

Alimento estragado contaminou trio com botulismo. A doença rara é causada por uma neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, presente em comidas com conservação inadequada.

Padeiro e dono da padaria responderão por lesão corporal culposa e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. As informações foram dadas pela delegada Elyenni Célida, da Delegacia Especializada de Defesa do Consumido, mais de quatro meses após o acontecido.

Polícia entendeu que os dois agiram com negligência ao manter os produtos armazenados de forma errada e comercializar a comida. "Houve negligência com o armazenamento dos produtos no interior da padaria, também negligência na manipulação desses produtos e também, em principal, nas condições em que eles eram produzidos no local, de expor isso a público", afirmou Adriano Assunção, chefe do Departamento de Combate à Corrupção e Fraudes da PCMG.

Conclusão da polícia reafirma suspeita inicial da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Semanas após a infecção do trio, o órgão tratou o caso como botulismo. Duas das vítimas que sobreviveram ficaram internadas até o mês de julho no hospital.

Casal que foi contaminado ainda tem sequelas graves da doença, como problemas de visão, fraqueza e comprometimento na coordenação motora. Eles continuam o tratamento em casa.

Relembre o caso

Cleusa Maria de Jesus, 75, morreu e outras duas pessoas da família dela foram internadas após comerem uma torta de uma padaria. O caso aconteceu em abril, quando o casal - uma mulher de 23 anos e um homem de 24 - viajou de Sete Lagoas para Belo Horizonte para visitar a idosa.

A torta de frango e uma empada foram comprados em uma padaria e levados para a casa da idosa. Casal voltou à padaria para relatar que o alimento não estava bom para consumo após sentir gosto azedo. Os funcionários da padaria, localizada no bairro Serrano, constataram que o alimento estava estragado e devolveram o dinheiro aos clientes, segundo o boletim de ocorrência.

Durante a madrugada, o casal começou a passar mal e buscou atendimento médico. Eles foram encaminhados para a UTI em estado grave e foram intubados, mas sobreviveram e receberam alta em julho.

A idosa também teve um mal-estar, desmaiou, foi reanimada pelo filho e levada ao hospital, mas morreu dias depois. Ela precisou ser reanimada por 30 minutos até a chegada do Samu na casa dela, segundo relatório de ocorrência da Polícia Militar.

Responsável pela padaria informou à polícia que o responsável pela produção dos salgados era freelancer. O homem foi contratado por um período de seis dias e ficou no serviço até o dia 20 de abril, um dia antes de o salgado ser disponibilizado para venda na padaria.

Padeiro, por sua vez, disse que estava com a consciência limpa e que viu muitos problemas de higiene no local. Segundo o funcionário, salgados, frango cru e sobras de comidas eram armazenados no mesmo freezer, que não costumava passar por limpeza e estava incrustado com gelo.

Padaria foi interditada pela vigilância sanitária no fim de abril após constatação de "irregularidades de higiene e estrutura sanitária". Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o local não tinha alvará sanitário nem cadastro para iniciar a liberação do documento.