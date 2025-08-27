Interferência na via provocou velocidade reduzida na Linha 1-Azul do Metrô de SP nesta quarta

Topo

27/08/2025 11h27

Uma interferência na via na Estação Conceição provocou transtornos aos passageiros na manhã desta quarta-feira, 27, na Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo. A ocorrência foi registrada por volta das 6h30 e meia hora depois a circulação já estava em processo de normalização.

As linhas linhas 2-Verde e 3-Vermelha também tiveram reflexo, mas a companhia informou, pouco depois das 8h, que o sistema já funcionava normalmente.

Recentemente, uma interferência na via na mesma estação casou transtornos aos passageiros, em razão de redução de velocidade e maior tempo de parada nas estações. O problema também impactou nas outras linhas de metrô.

