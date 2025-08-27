Topo

INSS de agosto: confira as datas de pagamento dos benefícios

Sede do INSS - Marcello Casal Jr./Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

27/08/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou o calendário oficial de pagamentos referente a agosto de 2025. A liberação seguirá a ordem do último número do benefício (desconsiderando o dígito verificador), preservando o formato já utilizado para garantir maior controle e regularidade no processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores depositados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já aqueles com rendimentos acima do piso nacional receberão entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de repasses. Desses, aproximadamente 28,2 milhões destinam-se a pessoas que recebem até o piso salarial, enquanto cerca de 12,3 milhões são direcionados a quem recebe valores maiores.

Para identificar a data correta do crédito, é necessário observar o penúltimo dígito do número do benefício, sem considerar o último. Informações adicionais estão disponíveis no site ou aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha vinculados ao Gov.br.

Em caso de dúvidas, também é possível entrar em contato pela Central 135, que funciona todos os dias com atendimento eletrônico e suporte de atendentes no horário comercial.

O Meu INSS, disponível em aplicativo e site, ainda permite consultar o extrato de pagamento, verificar dados cadastrais e acessar outros serviços oferecidos pela plataforma.

Calendário de depósitos do INSS -- até um salário mínimo

  • Final 1: 25 de agosto
  • Final 2: 26 de agosto
  • Final 3: 27 de agosto
  • Final 4: 28 de agosto
  • Final 5: 29 de agosto
  • Final 6: 1º de setembro
  • Final 7: 2 de setembro
  • Final 8: 3 de setembro
  • Final 9: 4 de setembro
  • Final 0: 5 de setembro

Calendário de depósitos do INSS -- acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 1º de setembro
  • Finais 2 e 7: 2 de setembro
  • Finais 3 e 8: 3 de setembro
  • Finais 4 e 9: 4 de setembro
  • Finais 5 e 0: 5 de setembro

