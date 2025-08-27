Índice europeu STOXX 600 fecha em alta com foco em balanço da Nvidia

Por Medha Singh e Sukriti Gupta e Purvi Agarwal

(Reuters) - O índice europeu STOXX 600 recuperou-se ligeiramente nesta quarta-feira após liquidação na sessão anterior, com os investidores atentos aos riscos políticos na França e aguardando o balanço da Nvidia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,1%, um dia depois de registrar a maior queda em quase um mês.

O índice francês CAC 40 fechou com ganhos após chegar à mínima de três semanas na sessão anterior diante de preocupações sobre um possível colapso do governo do primeiro-ministro François Bayrou no próximo mês.

Três partidos de oposição disseram na segunda-feira que não apoiarão Bayrou em um voto de confiança, que ele anunciou para 8 de setembro, por causa de seus planos de cortes orçamentários abrangentes.

Se o governo cair, o presidente Emmanuel Macron poderá nomear um novo primeiro-ministro imediatamente, pedir a Bayrou que permaneça como chefe de um governo interino ou convocar uma eleição antecipada.

Os investidores estão aguardando ainda o balanço da Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo, para obter novas dicas sobre as negociações relacionadas à IA depois que as fortes altas das ações de tecnologia desaceleraram em agosto.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,11%, a 9.255,50 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,44%, a 24.046,21 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,44%, a 7.743,93 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,72%, a 42.349,41 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,65%, a 15.020,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,36%, a 7.816,16 pontos.

(Reportagem de Medha Singh, Purvi Agarwal e Sukriti Gupta em Bengaluru)