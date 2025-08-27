Topo

Ibovespa oscila pouco na abertura com mercados no exterior à espera da Nvidia

27/08/2025 10h14

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa oscilava pouco na abertura dos negócios desta quarta-feira, tendo como pano de fundo variações modestas de índices acionários no exterior, com agentes financeiros na expectativa do balanço da Nvidia, enquanto dados do Banco Central no Brasil mostraram a inadimplência no maior nível em quase oito anos.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,13%, a 137.596,65 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, perdia 0,23%.

(Por Paula Arend Laier)

