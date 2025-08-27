Ibama informa próximo passo após Avaliação Pré-Operacional em bloco na Margem Equatorial

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou em nota nesta quarta-feira, 27, o próximo passo no processo de licenciamento do bloco FZA-M-59 na Margem Equatorial. Após a chamada Avaliação Pré-Operacional (APO), haverá a desmobilização da equipe do Instituto, que iniciará os trabalhos de análise dos resultados dos diversos postos de observação.

Como a Estadão/Broadcast mostrou hoje, a Petrobras finalizou hoje a APO coordenada pelo Ibama. Os trabalhos foram iniciados no domingo, 24, e terminaram sem nenhum contratempo. "Após o encerramento da APO, considerando o elevado número de avaliadores, bem como os diversos itens a serem avaliados, não é possível precisar o tempo para a conclusão do relatório", disse o Ibama, em nota.

Durante a APO, por meio de simulações, foram verificadas a efetividade do Plano de Emergência Individual proposto pela Petrobras. Essas simulações testaram, na prática, a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo, incluindo a eficiência dos equipamentos, a agilidade na resposta, o cumprimento dos tempos de atendimento à fauna previstos e a comunicação com autoridades e partes interessadas.