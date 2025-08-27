Hytalo Santos e marido serão transferidos para a Paraíba amanhã

O influenciador Hytalo Santos e o marido Israel Natã Vicente serão transferidos de São Paulo para a Paraíba amanhã.

O que aconteceu

Decisão sobre transferência foi feita na tarde de ontem, quase duas semanas após a prisão do casal. A informação foi verificada pelo UOL no sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo e confirmada pela Polícia Civil da Paraíba.

Casal está no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros e vai para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa. Quando chegarem à Paraíba, eles vão passar por exame de corpo de delito no Instituto de Polícia Científica.

Previsão é de que o casal chegue à Paraíba por volta das 17h. Eles serão transferidos para o estado porque foi de lá que partiu a ordem de prisão contra eles, cumprida em 15 de agosto na Grande São Paulo.

Eles irão de São Paulo para a Paraíba de avião e cada um deles será acompanhado por dois policiais nos assentos de trás da aeronave. Segundo a PCPB, o processo de transferência vai seguir as normas das autoridades aeroportuárias.

Defesa do casal já tinha pedido que eles cumprissem pena em São Paulo. Em audiência de custódia, o defensor Ricardo Mamoru Ueno justificou que Hytalo e Israel têm família no estado e que manter a prisão na capital os deixaria mais perto dos parentes, mas o pedido foi negado pela Justiça.

Advogados de Hytalo não se pronunciaram sobre decisão de transferência até o momento. O UOL buscou o defensor do ingluenciador e aguarda retorno sobre o assunto.

Relembre o caso

O casal foi preso em uma mansão em Carapicuíba no dia 15 de agosto após uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão preventiva. Eles foram levados à Cadeia Pública de Carapicuíba e, em seguida, ao CDP de Pinheiros, onde estavam até hoje.

O casal é investigado por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano. O Ministério Público da Paraíba levou em consideração os vídeos publicados por Hytalo Santos nas redes sociais em que adolescentes aparecem em performances de danças sensuais e até se beijando.

As acusações ganharam repercussão nacional após a divulgação de um vídeo de 50 minutos do youtuber Felca. Na gravação, ele apontou a atuação de Hytalo e outros influenciadores na "adultização" de adolescentes em conteúdos para as redes sociais.

Justiça bloqueou bens que somam cerca de R$ 20 milhões do influenciador. Medida inclui cinco carros de luxo e empresas. A solicitação foi feita pelo MPT-PB à Justiça da Paraíba na noite de segunda-feira (18), mas divulgada hoje.

Justificativa do bloqueio é garantir indenização futura por dano moral coletivo e medida de reparação e assistência às vítimas. O MPT diz que há indícios de ocultação de patrimônio, "movimentação financeira atípica e manobras de 'blindagem', ocultação e dissipação patrimonial" da dupla.

Advogados negaram que Hytalo tivesse a intenção de fugir quando viajou a São Paulo. A defesa de Hytalo alegou ao UOL que o influenciador viajou para São Paulo antes de o "caso estourar" e disse que a prisão foi ordenada "em tempo recorde" após as denúncias feitas pelo youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca.

Defesa também disse que que continuará recorrendo na Justiça da Paraíba. A informação foi dada ao UOL pelo advogado Felipe Cassimiro quando a liberdade ao casal foi negada pelo STJ.