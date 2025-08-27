Topo

Notícias

Homens santos do hinduísmo são autorizados a ficar nus em templo nepalês

27/08/2025 11h52

Os sadhus, homens santos do hinduísmo, não são obrigados a usar roupas em um dos templos mais famosos do Nepal, determinou a Suprema Corte do país do Himalaia.

O mais alto tribunal do país considerou que sua nudez, tradição milenar, não é obscena.

Esses ascetas, com os cabelos emaranhados em rastas ou dreadlocks e o corpo coberto de cinzas, conhecidos como Naga sadhus - discípulos da divindade hindu Shiva -, ficaram satisfeitos com a decisão.

Todos renunciaram a possuir qualquer bem material, incluindo roupas.

"Agradeço à Suprema Corte", declarou Eakadasa Baba, de 45 anos, que chegou a pé da Índia para realizar uma peregrinação ao templo de Pashupatinath, considerado um dos lugares mais sagrados para esses devotos de Shiva.

"Isso não significa que andemos nus pela cidade ou pelos vilarejos. Estamos nus em nossa casa ou dentro do templo", explicou.

A ordem da Corte rejeitou assim um recurso que buscava proibir o acesso a este templo situado em Katmandu, a capital do Nepal, argumentando que sua nudez incomodava os fiéis.

"A nudez e a obscenidade não são a mesma coisa", declarou este tribunal em uma decisão emitida no ano passado, mas publicada esta semana, segundo o porta-voz da instituição, Nirajan Pandey.

"A nudez dentro de um contexto de tradição religiosa ou cultural não pode ser considerada automaticamente ofensiva", destacou.

Todos os anos, centenas de Naga sadhus chegam a Katmandu, a maioria vinda da Índia, por ocasião do festival Maha Shivaratri, que é celebrado em fevereiro ou março no templo de Pashupatinath.

pa/pjm/dhw/dro/mab/mb/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Com prêmio de R$ 220 milhões, Lotofácil da Independência abre apostas hoje

'Família Bolsonaro entra num transe às vésperas de julgamento', diz Josias

'A elite não vai de Lula', diz Fernando Haddad sobre 2026

Ana Estela Haddad atua na saúde digital e não tem cargo no Farmácia Popular

Tagliaferro confirma participação por videoconferência em audiência no Senado sobre Moraes

Maierovitch: Prisão domiciliar 'saiu barato' para Bolsonaro, mas PF exagera

Coamo anuncia investimento de R$ 3 bilhões em Porto de Itapoá, em SC

Israel exige retratação de relatório apoiado pela ONU que declara fome em Gaza

Homens santos do hinduísmo são autorizados a ficar nus em templo nepalês

Deputado Eduardo Suplicy é internado no RJ com arritmia cardíaca

Polícia francesa investiga a descoberta de cinco corpos no rio Sena em duas semanas