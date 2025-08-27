Hochschild Mining reduz previsão de produção de ouro em mina no Brasil e ações despencam

(Reuters) - A Hochschild Mining, do Reino Unido, reduziu em mais da metade a previsão de produção de sua mina Mara Rosa para o ano nesta quarta-feira, meses após uma paralisação devido à baixa produção de ouro, fazendo com que as ações da empresa caíssem quase 20%.

A mina de ouro -- a primeira operação da Hochschild no Brasil -- enfrentou interrupções relacionadas a empreiteiras e ao clima, o que levou a atrasos e redução da produção, enquanto os custos continuaram a subir.

A produção de ouro da mina está prevista agora em apenas 35.000-45.000 onças este ano, abaixo da projeção anterior de 94.000-104.000 onças.

As ações da Hochschild, que chegaram a recuar até 19,6%, para 246,2 pence, arrastaram o índice de metais preciosos e mineração FTSE 350, para uma queda de 2,3%.

"Embora a revisão para baixo da previsão não nos pegue de surpresa, os níveis de custo previstos para 2025 levam a uma recalibração de nossas projeções", disseram os analistas da RBC Capital Markets em nota, cortando o preço-alvo da Hochschild de 340 pence para 320 pence.

Mara Rosa reiniciou suas operações, disse a empresa, e custará cerca de US$29 a US$30 milhões em despesas de manutenção e desenvolvimento este ano.

A contribuição mínima da mina para a produção no terceiro trimestre também levou a um corte na produção anual total de ouro para 291.000-319.000 onças, de 350.000-378.000 onças.

(Reportagem de Yamini Kalia em Bengaluru)