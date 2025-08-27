Tarifaço: 'Haddad escolheu palavras para não atear fogo', diz Ronilso

Ronilso Pacheco, colunista do UOL, avaliou que Fernando Haddad, ministro da Fazenda, adotou postura serena e cautelosa ao comentar o tarifaço de Trump. Na entrevista exclusiva ao UOL, Haddad defendeu a soberania nacional diante das tarifas dos EUA e evitou acirrar o clima entre os países.

'Entrevista serena e escolha cuidadosa de palavras', diz Ronilso Pacheco

Acho que foi uma entrevista muito serena até para o contexto. Acho que é típico também do Haddad. Ninguém esperava um Haddad exacerbado ou muito provocador. Acho que foi uma boa leitura de cenário.

Ronilso Pacheco, comentarista político

O cenário nos Estados Unidos internamente é um cenário de muita insegurança politicamente, ele [Haddad] tem razão quando ele fala dos índices econômicos dos Estados Unidos serem significativamente piores, não tem inflação resolvida, não tem uma questão do aumento do emprego resolvida, tem muitos itens, pontos econômicos internos nos Estados Unidos que ainda estão muito frágeis, enquanto o que repercute no mundo é a geopolítica imposta por Donald Trump. Então, acho que esse é um ponto importante e acredito que ele escolheu muito bem palavras para que elas não pudessem atear fogo nesse contexto agora.

Ronilso Pacheco

Ronilso destacou a fala de Haddad de que "vai doer", mas que o Brasil não terá uma "terra arrasada", como pregado por Eduardo Bolsonaro.

Eu acho que o Brasil está dando uma demonstração nesse sentido, com todas as críticas que podem ser feitas ao governo. O fato é que é real. O sonho da terra arrasada, como Eduardo Bolsonaro gostaria para se sentir vingado, ele vai se desfazendo gradativamente porque o Brasil vai mostrando a sua capacidade de reação. E, como não é única e exclusivamente com o Brasil, o Trump está um pouco atirando para tudo quanto é lado, talvez o revés disso seja uma espécie de nova aliança global, um certo fortalecimento dos Brics, uma tentativa de fortalecer novamente instituições multilaterais como a OMC [Organização Mundial do Comércio]. Então o Lula tem se destacado como uma liderança uma liderança importante no cenário internacional, e esse é um cenário que vai ter de ser superado, de alguma forma... A China está aí para acolher aqueles que se sentirem perdidos, desamparados, em termos de mercado, então acho que isso é uma coisa que vai acontecer gradativamente, não sem consequências, não sem dificuldades, mas que vai acontecer.

Ronilso Pacheco

Ronilso ainda destacou que Haddad mandou um recado importante, mas sem profundidade, lembrando que deseja punição exemplar a militares envolvidos na trama golpista de Jair Bolsonaro.

