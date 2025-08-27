Topo

Haddad diz que tratou com Lula hoje sobre marco regulatório da mineração

São Paulo e Brasília

27/08/2025 13h13

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 27, ter discutido com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a aprovação de um marco regulatório da mineração para o País e ressaltou que a medida precisa ser aprovada ainda este ano.

Haddad disse que o País está muito atrasado nesse assunto e que na reunião ministerial da terça-feira foi destacada a necessidade de fixar um prazo para que o marco seja estabelecido ainda este ano.

Haddad concedeu entrevista aos jornalistas do UOL.

Ele avaliou que o Brasil não pode correr o risco de não agregar valor aos minerais críticos. "Não podemos fazer com terras raras o que fazemos com minério de ferro", afirmou o ministro, em referência à prática de exportar sem agregar valor.

