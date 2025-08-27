Governo Trump adota medidas para restringir duração de vistos para estudantes e imprensa

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump pretende restringir a duração dos vistos para estudantes, visitantes de intercâmbio cultural e membros da imprensa, de acordo com uma proposta de regulamentação do governo publicada nesta quarta-feira, parte de uma política de repressão mais ampla à imigração legal.

O presidente Donald Trump, um republicano, deu início a uma ampla repressão à imigração após assumir o cargo, em janeiro. A mais recente medida deve oferecer novos obstáculos para estudantes internacionais, trabalhadores de intercâmbio e jornalistas estrangeiros que terão que solicitar a extensão de sua estadia nos EUA em vez de manter um status legal mais flexível.

A proposta de regulamentação cria um período fixo para vistos F para estudantes internacionais, vistos J que permitem que visitantes em programas de intercâmbio cultural trabalhem nos EUA e vistos I para membros da imprensa. Atualmente, esses vistos estão disponíveis pela duração do programa ou do emprego nos EUA.

Havia cerca de 1,6 milhão de estudantes internacionais com vistos F nos EUA em 2024, segundo dados do governo norte-americano. Os EUA concederam vistos a cerca de 355.000 visitantes de intercâmbio e 13.000 membros da imprensa no ano fiscal de 2024, que começou em 1º de outubro de 2023.

O governo Trump disse na proposta de regulamentação que a mudança é necessária para melhor "monitorar e supervisionar" os portadores de visto enquanto estiverem nos EUA.

O público terá 30 dias para opinar sobre a medida, semelhante a uma proposta apresentada em 2020 no final do primeiro mandato de Trump.

A Nafsa, uma organização sem fins lucrativos que representa educadores internacionais em mais de 4.300 instituições em todo o mundo, se opôs à proposta de 2020 e pediu ao governo Trump que a descarte. O governo democrata do ex-presidente Joe Biden havia retirado a proposta em 2021.

O governo Trump aumentou o escrutínio sobre a imigração legal, revogando vistos e green cards de estudantes universitários por suas opiniões ideológicas e retirando o status legal de centenas de milhares de migrantes.

Em um memorando de 22 de agosto, o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA disse que deve retomar as visitas há muito adormecidas aos bairros dos solicitantes de cidadania para verificar o que chamou de residência, caráter moral e compromisso com os ideais norte-americanos.

(Reportagem de Ted Hesson)