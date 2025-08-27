Topo

Notícias

Goleiro Iñaki Peña renova com o Barça até 2029 e é emprestado ao Elche

27/08/2025 15h00

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (27) que chegou a um acordo para renovar até 2029 o contrato do goleiro Iñaki Peña, que jogará esta temporada pelo Elche por empréstimo.

Peña foi titular do Barça na primeira parte da temporada 2024/2025, que terminou com o time campeão espanhol, depois Marc-André Ter Stegen sofreu uma grave lesão no joelho.

No entanto, o goleiro formado nas categorias de base do clube catalão perdeu a vaga com a chegada do experiente polonês Wojciech Szczesny.

Com a saída de Peña, que poderá estrear pelo Elche na próxima sexta-feira, contra o Levante, o Barça provavelmente terá margem no fair play financeiro para inscrever Szczesny no Campeonato Espanhol.

Com isso, o polonês de 36 anos, que acabou de renovar seu contrato até junho de 2027, ficará à disposição do técnico Hansi Flick para o jogo do próximo sábado contra o Rayo Vallecano.

rsc/dr/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Soldado ucraniano escapa de forças russas em Kramatorsk e relata torturas que testemunhou

Britânico Jack Draper se retira do US Open por lesão

Políticos alemães querem mudança em lei após caso de "neonazista trans"

Grupo é investigado por ajudar PCC e CV com lavagem de dinheiro em SP

Goleiro Iñaki Peña renova com o Barça até 2029 e é emprestado ao Elche

Hytalo Santos e marido serão transferidos para a Paraíba amanhã

Museu Van Gogh de Amsterdã diz que pode fechar suas portas ao público

Governo Trump adota medidas para restringir duração de vistos para estudantes e imprensa

Duas crianças morrem e 17 pessoas ficam feridas em massacre em igreja nos EUA

Veneza coroa a trajetória do excêntrico cineasta Werner Herzog

Trump diz que doador democrata George Soros e seu filho devem ser acusados de corrupção, mas não oferece provas