Goleiro Iñaki Peña renova com o Barça até 2029 e é emprestado ao Elche
O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (27) que chegou a um acordo para renovar até 2029 o contrato do goleiro Iñaki Peña, que jogará esta temporada pelo Elche por empréstimo.
Peña foi titular do Barça na primeira parte da temporada 2024/2025, que terminou com o time campeão espanhol, depois Marc-André Ter Stegen sofreu uma grave lesão no joelho.
No entanto, o goleiro formado nas categorias de base do clube catalão perdeu a vaga com a chegada do experiente polonês Wojciech Szczesny.
Com a saída de Peña, que poderá estrear pelo Elche na próxima sexta-feira, contra o Levante, o Barça provavelmente terá margem no fair play financeiro para inscrever Szczesny no Campeonato Espanhol.
Com isso, o polonês de 36 anos, que acabou de renovar seu contrato até junho de 2027, ficará à disposição do técnico Hansi Flick para o jogo do próximo sábado contra o Rayo Vallecano.
