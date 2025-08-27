Fraudes no INSS: Investigadores apostam que caso anda com Mendonça relator

Investigadores que atuam nos inquéritos sobre as fraudes do INSS em todo o país viram com otimismo a escolha de André Mendonça como relator do caso no STF (Supremo Tribunal Federal). Eles dizem acreditar que agora as apurações devem voltar a andar.

O que aconteceu

Sai Toffoli, entra Mendonça. O ministro foi sorteado como relator do processo no Supremo que analisa todas as investigações sobre fraudes no INSS. O caso antes estava sob os cuidados de Dias Toffoli, mas foi redistribuído ontem para Mendonça após um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Investigações na primeira instância ficaram paradas desde que o processo subiu para o STF. O UOL ouviu integrantes da PF (Polícia Federal), do MPF (Ministério Público Federal) e até das defesas dos envolvidos. A expectativa entre quem está à frente das investigações é que Mendonça devolva os inquéritos para a primeira instância e que eles voltem a andar em breve.

Advogados dos réus têm a mesma expectativa. Mendonça tem histórico de atuar em pautas de combate à corrupção. Antes de virar ministro do STF, ele participou de acordos de leniência na AGU (Advocacia-Geral da União) e foi premiado pela Universidade de Salamanca, na Espanha, por sua tese de doutorado sobre recuperação de ativos provenientes de corrupção.

Toffoli havia utilizado um processo sem relação com as investigações sobre fraudes no INSS para puxar os casos para o STF. Ele decidiu que todos os casos deveriam passar por ele após um pedido de um delegado da PF que não atuou nos inquéritos. Como revelou a revista Piaui, o delegado indicava suspeita de envolvimento de autoridades com foro privilegiado, mas sem utilizar informações e provas levantadas pelos órgãos de controle na Operação Sem Desconto.

Investigações aguardavam definição. Investigadores evitaram avançar nas diligências dos inquéritos com receio de que qualquer medida pudesse ser depois revista ou considerada irregular por não ter passado por Toffoli.

Ao todo, há pelo menos 13 inquéritos da PF para investigar fraudes no INSS em cinco estados. Os descontos indevidos teriam superado R$ 6 bilhões ao longo dos últimos anos e envolvido até um sindicato que tem entre os dirigentes um irmão do presidente Lula conhecido como Frei Chico. A PF apura suspeitas de fraudes em São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Sergipe e Minas Gerais. A investigação envolvendo a cúpula do órgão ficou centralizada em Brasília.

Investigação derrubou cúpula do INSS e até ministro da Previdência. Além disso, Congresso instalou neste mês uma CPMI para investigar as fraudes e que pretende ouvir ex-ministros da Previdência desde 2015.