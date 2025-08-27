Topo

Notícias

Fortes explosões são ouvidas em Kiev, relatam jornalistas da AFP

27/08/2025 22h12

Uma série de fortes explosões foi ouvida em Kiev durante a noite desta quinta-feira (28, data local) por jornalistas da AFP, enquanto as autoridades alertavam sobre um importante ataque russo contra a capital da Ucrânia.

As detonações iluminaram o céu noturno sobre a cidade e deixaram atrás de si uma coluna de fumaça, segundo os repórteres. O chefe da administração militar de Kiev, Timur Tkatchenko, mencionou no Telegram um "ataque balístico russo" que atingiu ao menos três bairros.

fv-mjw/rsc/arm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Fundação de Rotarianos se manifesta em carta sobre podcast do UOL

Alcaraz avança à 3ª rodada do US Open e pressiona Sinner

Congresso aprova lei para aumentar proteção de menores na internet

Fortes explosões são ouvidas em Kiev, relatam jornalistas da AFP

Seis milhões de jovens da América Latina cairão na pobreza até 2030 por mudança climática, diz ONU

Eduardo Bolsonaro participa de ato de Comissão da Câmara por videoconferência

Nikolas contesta no TCU contratação de escritório americano que negociaria sanções

Congresso aprova lei para aumentar proteção de crianças na internet

Presidente do União responde a Lula e menciona 'força política que não se submete ao governo'

Chefe do CDC dos EUA deixa cargo após semanas no cargo, três funcionários de alto escalão se demitem

Estudante comete ato obsceno em abertura de Olimpíada de Universidade Federal; entenda o caso