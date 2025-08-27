Fone de ouvido com microfone faz sucesso e está por menos de R$ 24
O Guia de Compras UOL encontrou um fone de ouvido com microfone da Philips por menos de R$ 24,00. O produto é uma opção acessível para quem quer ouvir música sem gastar muito.
O modelo em questão é o TAUE101BK/00. Sucesso entre os consumidores pelo custo-benefício e pela qualidade sonora, o fone já registrou mais de 5 mil compras em julho. Descubra mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e os pontos de atenção:
O que diz a Philips sobre o fone de ouvido?
Design ergonômico baseado na geometria da orelha;
Promete som potente com graves intensos;
Equipado com drivers de alto-falante de 14,2mm;
Conta com microfone integrado e botão de chamadas manual;
Possui um cabo de 1,2 metros, que dá liberdade de movimento;
Disponível na cor branca e preta, que variam de preço.
O que diz quem comprou?
Com mais de 29 mil avaliações na Amazon, o fone de ouvido tem uma nota média de 4,5 estrelas (máximo de 5). Os elogios dos consumidores consistem na qualidade do som, no ótimo custo-benefício e conforto na orelha ao usar o fone.
Meu fone acabou de chegar e é isso tudo mesmo que todos comentam. Para um fone simples, ele me surpreendeu pela qualidade sonora. Eu testei algumas músicas que possuem graves e efeitos com o lado esquerdo e direito do fone e, simplesmente, atendeu a minha expectativa. Ester
Valeu a pena a compra, um fone simples e barato, porém com o cabo um pouco mais reforçado e bom encaixe no ouvido. O microfone é bom também. Bruno Borba
Simplesmente perfeito! Creio que, mediante ao preço, não existe um melhor. Ele encaixa muito bem, zero perigo de ficar escapando da orelha. O som é limpo, enfim, gostei demais. Natalie
Muito bom. O meu durou dois anos, é muito durável. Pelo preço, é surpreendente a qualidade do som e confortável, dá pra passar horas usando sem incomodar. Comprarei outro, com certeza. Adrianisia de Oliveira Brito
Pontos de atenção
Por outro lado, alguns consumidores notaram fragilidade e desconforto ao usar o fone de ouvido. Confira os comentários avaliativos:
Sobre a qualidade do som, eu amei. Agora, devido ao modelo do fone e como o fio é fino, acho que é fácil de quebrar. Acho que vou ter mais cuidado pra durar mais. Ana Karouline Silva Pinheiro
O fone não é confortável, porque não tem aquela borracha de proteção, mas o som é bom. Como o uso para estudar, valeu o investimento. Andreia Carmo
Apesar da qualidade boa no geral, ele fica escorregando da orelha e o microfone não funciona no PC. Rogério Pietro
Bem embalado e seguro. A qualidade do fone é boa pelo preço. Tem bons graves e agudos. Não é muito confortável nos ouvidos, mas atende bem. Reginaldo
