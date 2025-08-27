Topo

Notícias

Fifa ameaça suspender Federação de Futebol da Índia

27/08/2025 13h36

A Fifa e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) ameaçaram a Federação de Futebol da Índia (AIFF) com a exclusão da seleção nacional e dos clubes do país de todas as competições caso não recebam seu novo estatuto até o dia 30 de outubro.

Em uma carta dirigida ao presidente da AIFF, Kalyan Chaubey, Fifa e AFC manifestaram "profunda preocupação" pela incapacidade da federação de elaborar e adotar esse novo texto.

"O não cumprimento desse cronograma não nos deixará outra alternativa a não ser submeter a questão à Fifa", lê-se na carta, à qual a AFP teve acesso.

"A AIFF deve considerar esta mensagem como vinculativa e exigir seu cumprimento imediato para preservar seus direitos como membro da Fifa e da AFC", acrescenta o texto.

O novo estatuto da AIFF é o centro de um processo aberto em 2017 que ainda corre no Supremo Tribunal da Índia.

Em 2022, a federação do país já havia sido suspensa por tráfico de influência.

Essa punição, no entanto, foi retirada dias depois, após a decisão da AIFF de organizar eleições para sua presidência, nas quais Kalyan Chaubey foi o vencedor.

A ameaça da Fifa ocorre enquanto a edição 2025/2026 da principal competição do país, a Superliga da Índia (ISL), foi adiada devido a divergências econômicas entre a AIFF e o gestor privado do campeonato.

fk/pjm/juf/iga/es/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

México pedirá aos EUA parte dos recursos recuperados de 'Mayo' Zambada

Quadro roubado por nazistas aparece em anúncio imobiliário na Argentina

Emissão de metano no Brasil cresce 6% em 4 anos, puxada por pecuária, mostra relatório

Tarifaço: 'Haddad escolheu palavras para não atear fogo', diz Ronilso

Emma Raducanu volta à 3ª rodada do US Open

Quem é Karina Milei, irmã do presidente argentino citada em caso de suborno

Fifa ameaça suspender Federação de Futebol da Índia

Haddad: se economia estivesse andando mal, Lula dificilmente teria chance, polarização é grande

Dinamarca pede perdão a vítimas de campanha de contracepção forçada na Groenlândia

Duas crianças morrem e 14 ficam feridas em ataque à igreja em Minneapolis

'Como Eduardo, Zambelli produz prova contra ela mesma', diz Maierovitch