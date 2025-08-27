Felca diz que gastou um ano na elaboração do vídeo 'Adultização'

O influenciador digital Felca compartilhou detalhes sobre o impacto e os desafios da produção do vídeo Adultização, que já ultrapassa 50 milhões de visualizações no YouTube. O conteúdo denuncia a exposição e sexualização indevida de menores em conteúdos online.

Em entrevista no programa Conversa com Bial da TV Globo nesta terça-feira, 26, Felca disse que dedicou cerca de um ano para a pesquisa e elaboração do conteúdo, devido à sensibilidade do tema, que exigiu pausas frequentes durante o trabalho no roteiro. "Eu não conseguia trabalhar por mais de 30 minutos seguidos", revelou.

Entre os casos denunciados no vídeo, o influenciador destacou o que considera ser o mais impactante. Uma mãe que, segundo ele, "usava a imagem da filha menor para criar e comercializar conteúdo em plataformas privadas. Era a própria família por trás da sexualização da criança", relembrou.

O caso é um dos exemplos citados no vídeo que expõe perfis e práticas suspeitas envolvendo a exposição de menores nas redes sociais.

Entre os nomes mencionados está o do influenciador Hytalo Santos, preso após a publicação do vídeo de Felca sob acusações de tráfico de pessoas e exploração de menores. Questionado sobre a prisão, Felca afirmou ter recebido a notícia "de forma neutra".

"É a Justiça fazendo o trabalho dela", declarou, enfatizando que o maior impacto do vídeo está no debate que provocou. "Famílias assistiram juntas, vítimas buscaram ajuda. Isso, para mim, é o que importa".

Felca revelou estar sofrendo ameaças de morte em razão de seu posicionamento, mas afirmou que permanecerá falando sobre assuntos relevantes. Para garantir a segurança, o influenciador investiu em proteção particular, incluindo um carro blindado.