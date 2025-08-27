New York Times não noticiou que Trump mandou investigar Eduardo Bolsonaro

É falso que o jornal The New York Times publicou uma reportagem sobre uma suposta investigação do governo Donald Trump contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O conteúdo falso tem sido compartilhado em redes sociais. Porém, não há registro de que o jornal norte-americano ou qualquer outro veículo de imprensa tenha publicado uma reportagem sobre o assunto.

O que diz o post

"Trump manda investigar Eduardo Bolsonaro!", diz o texto da publicação. Abaixo da mensagem, há uma imagem de Trump com o dedo em riste e uma expressão que remete à raiva.

Ao fundo, é exposta uma suposta capa do The New York Times, cuja manchete não aparece na íntegra, mas é possível ler "Donald Trump Investigation into Eduardo Bolsonaro".

Enquanto são exibidas imagens de Trump e de Eduardo Bolsonaro, um narrador diz que "o New York Times jogou pesado e expôs Eduardo Bolsonaro" e que "Trump teria mandado seu secretário Marco Rubio investigar o que o 03 anda falando sobre o Brasil e sobre Jair Bolsonaro nos EUA". Segundo o narrador, Trump descobriu que "estava sendo usado como marionete" e que, "caso as suspeitas sejam confirmadas, pode mandar deportar Eduardo dos EUA e cancelar o visto dele".

Por que é falso

The New York Times não publicou reportagem citada por posts enganosos. Uma busca no site do jornal norte-americano pelo nome de Eduardo Bolsonaro (aqui, em inglês) não trouxe qualquer notícia referente a um possível pedido de investigação do governo Trump contra ele. A reportagem mais recente citando Eduardo é de 20 de agosto e nem tem a figura do parlamentar como destaque. O foco é a descoberta da Polícia Federal de que Jair Bolsonaro planejava pedir asilo político na Argentina (aqui, em inglês). Já o último texto tendo-o como protagonista data de 18 de março, quando ele declarou que pretendia pedir asilo político nos EUA (aqui, em inglês).

Imprensa não divulgou suposta investigação de Trump a Eduardo. Uma pesquisa no Google com os termos utilizados na suposta manchete compartilhada pelas peças enganosas tanto em inglês (aqui) como em português (aqui) não retornou qualquer resultado. Caso fosse verdadeira, a notícia teria sido reproduzida pela imprensa brasileira e norte-americana, com grande repercussão política.

Trump, Rubio e Eduardo não citaram suposta investigação. Uma busca nas redes sociais do presidente dos EUA (aqui, em inglês) e de seu secretário de Estado (aqui, em inglês), bem como nas do parlamentar brasileiro (aqui), não retornou qualquer menção dos três à suposta investigação compartilhada pelas peças desinformativas.

Polícia Federal indiciou Eduardo. Na semana passada, a PF indiciou Eduardo Bolsonaro e seu pai por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista (aqui). O parlamentar está desde abril nos EUA e atua junto a autoridades do país para impor sanções ao Brasil e a autoridades nacionais. Segundo a PF, o objetivo é atingir instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. Na segunda-feira, em entrevista a um canal conservador dos EUA, Eduardo voltou a atacar Alexandre de Moraes e acusou o ministro do STF de perseguir sua família (aqui).

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e pelo Estadão.

