Topo

Notícias

Exército israelense diz que evacuação da Cidade de Gaza é 'inevitável'

27/08/2025 07h29

O Exército de Israel afirmou nesta quarta-feira (27) que a evacuação da Cidade de Gaza é "inevitável" no âmbito das operações militares no território palestino.

"A evacuação da Cidade de Gaza é inevitável (...) cada família que se deslocar para o sul receberá a mais generosa ajuda humanitária, que está sendo trabalhada atualmente", escreveu na rede social X o porta-voz de língua árabe do Exército, Avichay Adraee.

A ONU calcula em quase um milhão de pessoas a população atual da área da Cidade de Gaza, que inclui a cidade e suas imediações, no norte do território palestino, devastado por quase dois anos de guerra.

ha-crb/cab/es/avl/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Irmã de brasileiro internado na Grécia relata ataques: 'Estamos sofrendo'

JBS entrará no índice FTSE US; ação alcança máxima histórica de US$ 15,99

Carla Zambelli passará por nova audiência de processo de extradição

Sabesp vai diminuir pressão da água na Grande SP a partir da noite de hoje

Kremlin elogia esforços dos EUA para resolver conflito na Ucrânia, mas diz que não gosta das propostas europeias

AIEA deve retomar inspeções em centrais nucleares iranianas após suspensão da cooperação

Moraes eleva prazo para que a PGR se manifeste sobre descumprimento de cautelares de Bolsonaro

Exército israelense diz que evacuação da Cidade de Gaza é 'inevitável'

Linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de SP amanhecem com lentidão

EUA: Vaquinha para brasileira trans presa arrecada mais que dobro da meta

Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem 6ª parcela