96% dos brasileiros aprovam exame para médicos obterem CRM, diz pesquisa

Pesquisa Datafolha, contratada pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) e divulgada hoje, apontou que 96% dos brasileiros entrevistados concordam que os médicos recém-formados devem ser aprovados em exame de proficiência para obterem o registro médico.

Em junho, o CFM defendeu a criação de um Exame Nacional de Proficiência em Medicina durante uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no Senado Federal.

O que mostrou o levantamento

Para 3% dos entrevistados, os profissionais não deveriam passar por uma prova. Não opinaram 1%. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.

Entre as 27 unidades federativas, Goiás é a que mais apoia a existência do exame, com 98% de aprovação. Na sequência aparecem os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Roraima, todos com 97% favoráveis. O estado com menor apoio à medida é o Acre, que registrou 92%.

O levantamento também questionou se a população aprovava que os recém-formados fossem submetidos a algum tipo de prova antes de realizar atendimentos. A maioria dos entrevistados, 98%, concordou com a avaliação, independentemente se o profissional concluiu a graduação em faculdade pública ou privada. Entretanto, 2% acham que a aplicação deveria ocorrer somente aos profissionais formados em instituições no exterior.

92% dos participantes da pesquisa avaliaram que a aplicação do exame de proficiência faria aumentar a confiança no atendimento médico. Outros 4% disseram que a confiança diminuiria, enquanto para 3% não aumentaria, nem diminuiria. 1% não opinou.

Dados da pesquisa

O levantamento entrevistou 10.524 cidadãos em 254 municípios, de todas as unidades da federação, entre os dias 4 e 21 de junho. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Projetos de lei

Projetos de lei que criam Exame Nacional de Proficiência em Medicina tramitam no Congresso Nacional. O PL 2.294/2024 foi aprovado em comissão do Senado e agora tramita em outra comissão —de Assuntos Sociais— com relatoria do senador Dr. Hiran (PP-RR), que aprovou audiência sobre o tema, marcada para hoje.

Já na Câmara dos Deputados, o PL 785/2024, que também aborda o tema, teve o regime de urgência aprovado em julho. O texto aguarda votação em plenário, sem necessidade de passar pelas comissões.

Em ambos os textos, o CFM seria o responsável por regulamentar e coordenar o exame. Já os CRMs (Conselhos Regionais de Medicina) fariam a aplicação das provas.

Conselho Federal aprova a aplicação do exame. "A aprovação da medida no Congresso Nacional é fundamental para elevar o padrão educacional, pois obriga as escolas médicas a se adequarem às exigências do exame, e garante que os recém-formados tenham nível adequado de competência para exercer a profissão, assegurando padrão mínimo de qualidade no atendimento à saúde", declarou José Hiran Gallo, presidente do CFM.