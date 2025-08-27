'Estamos reconstruindo a institucionalidade no Brasil', afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo Lula está "reconstruindo a institucionalidade no Brasil". Em entrevista exclusiva ao UOL, ele avaliou que a divisão entre os Poderes foi perdida a partir de 2014.

O que aconteceu

Haddad diz que o Brasil havia perdido a harmonia entre os Poderes. Para o ministro, houve uma desorganização da conjuntura entre Executivo, Legislativo e Judiciário após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). "Todo mundo reconhece isso, qualquer cientista político reconhece isso", afirmou.

Ele avalia que o governo está "reconstruindo a institucionalidade". Na avaliação de Haddad, a democracia, o fortalecimento dos Poderes foi retomada, com apoio à Constituição e a democracia. "Apesar dos tropeços que eu reconheço, penso que o presidente Lula tem sido o condutor de uma interlocução com os Poderes", disse.

Nós estamos vivendo uma certa anarquia em relação aos Poderes.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Disputa ideológica afeta os indicadores econômicos, avalia Haddad. O ministro avalia que os índices ficaram em segundo plano para o eleitor. "A economia já não tem a mesma medida nos rumos da política", disse ao mencionar os recentes dados positivos referentes ao mercado de trabalho e aumento da renda.

Ele avalia que as divergências impedem o desenvolvimento das economias. "Tem momentos na história em que a disputa de narrativa, a disputa de projeto, a disputa de futuro se impõe em relação aos indicadores do presente, que perde um pouco de importância diante da disputa ideológica que está acontecendo."