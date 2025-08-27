Estação de trem desativada há mais de 30 anos será reaberta para o The Town
A estação Cidade Dutra, desativada há mais de 30 anos, será reativada pela concessionária ViaMobilidade para ampliar o acesso ao The Town 2025, que acontece em setembro no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.
O que aconteceu
Estação servirá apenas para embarque e desembarque de passageiros do Trem Expresso The Town. Uma estrutura provisória estará localizada a 500 metros do portão G do Autódromo de Interlagos.
Parada funcionará apenas nos dias de festival: 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. Reativação custou R$ 1 milhão, bancado pela ViaMobilidade. Planejamento está focado na organização do fluxo de acesso ao evento.
Promessa é facilitar acesso ao festival sem afetar a operação normal da Linha 9-Esmeralda. O serviço expresso será separado do regular, segundo a concessionária. A Estação Autódromo vai operar por 24 horas durante o evento.
Trem Expresso The Town 2025
As passagens custarão R$ 35 (ida e volta) e serão vendidas somente pelo site Passaporte ViaMobilidade. O Trem Expresso The Town 2025 terá duas rotas:
- Rota 1: Pinheiros - Morumbi-Claro - Estação Cidade Dutra
- Rota 2: Barueri - Pinheiros - Estação Cidade Dutra
Os trens partirão de Barueri e Morumbi-Claro a cada 1 hora, e de Pinheiros a cada 30 minutos. Segundo a ViaMobilidade, a meta é superar resultados de 2023, quando mais de 60% do público usou o trem para chegar ao festival, ajudando a reduzir o trânsito e facilitar a logística do evento.
Público enfrentou problemas no transporte na primeira edição do festival, em 2023. Houve falha no sistema elétrico e os trens operaram com velocidade reduzida.
Horários de ida:
Barueri - Partidas a cada 1 hora:
- Sábado (06/09): 12h30, 13h30, 14h30, 15h30
- Sábados e domingos (07, 12, 13 e 14/09): 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00
Pinheiros - Partidas a cada 30 minutos:
- Sexta-feira: entre 12h00 e 15h30 (8 partidas)
- Sábados e domingos: entre 12h00 e 18h30 (14 partidas)
Morumbi-Claro - Partidas a cada 1 hora:
- Sexta-feira: 12h12, 13h12, 14h12, 15h12
- Sábados e domingos: 12h12, 13h12, 14h12, 15h12, 16h12, 17h12, 18h12
Horários de volta da estação Cidade Dutra para as estações de origem - entre 0h e 2h30