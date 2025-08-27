Estação de trem desativada há mais de 30 anos será reaberta para o The Town

A estação Cidade Dutra, desativada há mais de 30 anos, será reativada pela concessionária ViaMobilidade para ampliar o acesso ao The Town 2025, que acontece em setembro no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Estação servirá apenas para embarque e desembarque de passageiros do Trem Expresso The Town. Uma estrutura provisória estará localizada a 500 metros do portão G do Autódromo de Interlagos.

Parada funcionará apenas nos dias de festival: 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. Reativação custou R$ 1 milhão, bancado pela ViaMobilidade. Planejamento está focado na organização do fluxo de acesso ao evento.

Promessa é facilitar acesso ao festival sem afetar a operação normal da Linha 9-Esmeralda. O serviço expresso será separado do regular, segundo a concessionária. A Estação Autódromo vai operar por 24 horas durante o evento.

Trem Expresso The Town 2025

As passagens custarão R$ 35 (ida e volta) e serão vendidas somente pelo site Passaporte ViaMobilidade. O Trem Expresso The Town 2025 terá duas rotas:

Rota 1: Pinheiros - Morumbi-Claro - Estação Cidade Dutra

Rota 2: Barueri - Pinheiros - Estação Cidade Dutra

Os trens partirão de Barueri e Morumbi-Claro a cada 1 hora, e de Pinheiros a cada 30 minutos. Segundo a ViaMobilidade, a meta é superar resultados de 2023, quando mais de 60% do público usou o trem para chegar ao festival, ajudando a reduzir o trânsito e facilitar a logística do evento.

Público enfrentou problemas no transporte na primeira edição do festival, em 2023. Houve falha no sistema elétrico e os trens operaram com velocidade reduzida.

Serviço Expresso da ViaMobilidade para o The Town 2025 Imagem: Divulgação

Horários de ida:

Barueri - Partidas a cada 1 hora:

Sábado (06/09): 12h30, 13h30, 14h30, 15h30

Sábados e domingos (07, 12, 13 e 14/09): 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

Pinheiros - Partidas a cada 30 minutos:

Sexta-feira: entre 12h00 e 15h30 (8 partidas)

Sábados e domingos: entre 12h00 e 18h30 (14 partidas)

Morumbi-Claro - Partidas a cada 1 hora:

Sexta-feira: 12h12, 13h12, 14h12, 15h12

Sábados e domingos: 12h12, 13h12, 14h12, 15h12, 16h12, 17h12, 18h12

Horários de volta da estação Cidade Dutra para as estações de origem - entre 0h e 2h30