Carla Araújo: 'Lula baterá martelo sobre trocas ministeriais até dezembro'
O presidente Lula (PT) deve decidir até dezembro sobre as eventuais trocas de ministros, já de olho nas eleições de 2026, afirmou a colunista Carla Araújo no UOL News - 2ª edição hoje.
Carla destacou que, caso Fernando Haddad deixe o ministério da Fazenda, o cargo deve ser ocupado por alguém de estrita confiança do governo por conta da importância estratégica da pasta.
Temos um cenário de que vários ministros deixarão mesmo o cargo por conta das eleições do ano que vem. O que se fala no Planalto é que Lula baterá o martelo sobre essa nova composição ministerial até dezembro e que a tendência é que permaneçam os secretários executivos.
Perguntamos ao ministro Fernando Haddad se ele chancelaria o nome do Dario [Durigan], que é o secretário executivo dele, e se já havia apontado alguma coisa para Lula. O ministro escolheu um pouco de cautela. Fez elogios a sua equipe, disse confiar muito em todo mundo que trabalha com ele e que todos têm essa capacidade de assumir o posto.
Lembremos que o ministério da Fazenda é um dos mais importantes e ele é fundamental na eleição. Não tem como entregá-lo para qualquer partido ou para uma pessoa que não tem a estrita confiança do presidente. Carla Araújo, colunista do UOL
