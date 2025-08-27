Topo

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio vai a R$ 5,5 milhões; veja números

27/08/2025 20h10Atualizada em 27/08/2025 20h51

Ninguém acertou as dezenas sorteadas hoje no concurso 2852 da Dupla Sena.

O que aconteceu:

No primeiro sorteio, as dezenas foram 05-10-16-20-35-39.

16 apostas acertaram cinco números e levam R$ 6.261,78.

847 apostas acertaram quatro números e recebem R$ 135,18.

17.741 jogos vencedores fizeram três acertos e ganham R$ 3,22.

Segundo sorteio:

As dezenas sorteadas foram 19-20-29-30-37-45.

18 apostas acertaram cinco números e cada uma levou R$ 5.009,43.

831 jogos vencedores com quatro dezenas ganham R$ 137,78.

15.954 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 3,58.

O próximo concurso será realizado na sexta, com prêmio estimado de R$ 5,5 milhões.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.

E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.

