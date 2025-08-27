Duas crianças morrem e 14 ficam feridas em ataque à igreja em Minneapolis

Duas crianças morreram baleadas quando um atirador atacou uma igreja em Minneapolis nesta quarta-feira (27), deixando 17 feridos, 14 deles crianças, informou a polícia.

O atirador "começou a disparar com um fuzil através das janelas da igreja em direção às crianças sentadas nos bancos durante a missa", disse o chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, a repórteres.

Os alunos estavam comemorando a primeira semana do ano letivo quando o ataque ocorreu.

