Topo

Notícias

Duas crianças morrem e 14 ficam feridas em ataque à igreja em Minneapolis

27/08/2025 13h09

Duas crianças morreram baleadas quando um atirador atacou uma igreja em Minneapolis nesta quarta-feira (27), deixando 17 feridos, 14 deles crianças, informou a polícia. 

O atirador "começou a disparar com um fuzil através das janelas da igreja em direção às crianças sentadas nos bancos durante a missa", disse o chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, a repórteres. 

Os alunos estavam comemorando a primeira semana do ano letivo quando o ataque ocorreu.

bur/bgs/ksb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Duas crianças morrem e 14 ficam feridas em ataque à igreja em Minneapolis

'Como Eduardo, Zambelli produz prova contra ela mesma', diz Maierovitch

Polícia investiga morte durante incêndio em ritual religioso em São Bernardo do Campo

Estado brasileiro tem que dar amparo e proteger soberania, diz Haddad, sobre Lei Magnitsky

Emissão de metano no País cresce 6% em 4 anos, puxada por pecuária, diz relatório

Estamos em armadilha sobre emendas e só Judiciário pode resolver o problema, diz Haddad

Ao menos 2 mortos e uma dúzia de feridos em ataque a tiros em Minneapolis, incluindo crianças

Deschamps convoca Rabiot para próximos jogos da seleção francesa

Após 11 anos, Justiça do Peru condena assassinos de líderes indígenas de Saweto

País se desalinhou na harmonia entre os Poderes, afirma Fernando Haddad

Israel exige retratação de relatório apoiado pela ONU que declara fome em Gaza