Topo

Notícias

Dólar à vista fecha em baixa de 0,29%, a R$5,41821 na venda

27/08/2025 17h07

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar registrou leve baixa ante o real no fechamento desta quinta-feira, tendo oscilado em faixa estreita durante toda a sessão, conforme os investidores acompanharam os movimentos da moeda norte-americana no exterior, sem observarem fatores impactantes na agenda doméstica.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,29%, a R$5,41821.

Às 17h02, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,27%, a R$5,423 na venda.

(Por Fernando Cardoso)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Versículo para reflexão: veja 36 mensagens bíblicas para inspirar a sua fé

Alckmin diz que Brasil e México têm 'boa complementaridade econômica'

Irã afirma que ativação de sanções afetaria cooperação nuclear com AIEA

Milei sai ileso após ser alvo de pedradas durante ato de campanha na Argentina (porta-voz)

Dois suspeitos de roubo a residência morrem na Vila Mariana após tiros da Polícia

Milei é alvo de pedradas durante ato de campanha em meio a escândalo de corrupção na Argentina (AFP)

Irã afirma que ativação de sanções afetaria cooperação nuclear com a AIEA

Valdemar diz que candidato do PL é Bolsonaro ou 'só quem ele escolher'

Irmã diz que brasileiro internado na Grécia contraiu bactéria, mas está bem

Cavalo que teve as patas amputadas em estava vivo antes da mutilação, diz nova perícia

João Fonseca perde para tcheco e se despede do US Open na 2ª rodada