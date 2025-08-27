Dólar à vista fecha em baixa de 0,29%, a R$5,41821 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar registrou leve baixa ante o real no fechamento desta quinta-feira, tendo oscilado em faixa estreita durante toda a sessão, conforme os investidores acompanharam os movimentos da moeda norte-americana no exterior, sem observarem fatores impactantes na agenda doméstica.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,29%, a R$5,41821.

Às 17h02, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,27%, a R$5,423 na venda.

(Por Fernando Cardoso)