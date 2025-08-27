Topo

Dois suspeitos de roubo a residência morrem na Vila Mariana após tiros da Polícia

São Paulo

27/08/2025 16h58

Policiais civis atiraram em suspeitos de roubo a residência na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 27. Os agentes se depararam com o grupo, de cinco pessoas, na Rua Ricardo Jafet - dois deles morreram.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, outro suspeito foi encontrado ferido dentro do rio e um quarto conseguiu escapar. O boletim de ocorrência ainda está sendo registrado.

O Morumbi, na zona sul de São Paulo, foi a região que mais registrou roubos a residências no 1º trimestre, segundo levantamento feito pelo Estadão com base nos microdados disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP).

Foram 9 casos registados de janeiro a março, dois a menos do que no mesmo recorte de 2024, quando a região - caracterizada por casas de alto padrão - já figurava no topo da lista; Capão Redondo e Vila Clementino, também na zona sul, vêm logo em seguida, com 7 ocorrências cada. O levantamento não inclui furtos, crimes sem violência física ou grave ameaça.

Dois suspeitos de roubo a residência morrem na Vila Mariana após tiros da Polícia

