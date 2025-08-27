Topo

Djokovic perde set, mas reage e vai à 3ª rodada do US Open

27/08/2025 16h19

Após perder o primeiro set, Novak Djokovic reagiu e virou a partida contra Zachary Svajda nesta quarta-feira (27) para avançar à terceira rodada do US Open.

O lendário sérvio, atual número 7 no ranking da ATP, fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-3, 6-3 e 6-1, em duas horas e 31 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

Aos 38 anos, Djokovic mostrou uma versão física renovada em comparação à vitória sobre o também americano Learner Tien, no último domingo.

"Nos Grand Slams, quanto mais avanço, mais ganho ritmo. Mas nos últimos anos tem sido um pouco diferente por causa do meu corpo. É mais pesado, tenho que lidar com muita recuperação para estar pronto e jogar no mais alto nível", afirmou 'Nole' após a partida.

Em sua estreia no fim de semana, o sérvio deu sinais de cansaço e lançou dúvidas sobre seu potencial físico na busca pelo seu quinto título no US Open, que o colocaria como o maior vencedor de Grand Slams entre homens e mulheres, com 25 conquistas.

Contra Svajda, número 145 do mundo e 16 anos mais jovem, Djokovic estava muito mais tranquilo em quadra, muito por conta dos problemas físicos que o americano sofreu a partir do segundo set, quando pediu atendimento médico para as duas pernas.

"Ele estava jogando um tênis de alta qualidade. Infelizmente, sofreu uma lesão no segundo set, mas ele está de parabéns por se manter na quadra. Deu para ver que ele não conseguia sacar como estava fazendo antes", destacou 'Nole'.

O ex-número 1 do mundo, que igualou o recorde de 191 vitórias jogando em quadra dura em Grand Slams, terá como próximo adversário o britânico Cameron Norrie ou o argentino Francisco Comesaña.

