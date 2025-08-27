Vídeo de suposto ataque com drones contra Maduro é de 2018

Publicações nas redes sociais enganam ao insinuar que o ditador venezuelano Nicolás Maduro sofreu um recente ataque de drones dos Estados Unidos durante um discurso. As peças desinformativas tentam associar o episódio à crescente tensão entre os dois países.

De fato, o ditador teria sido alvo de um ataque de drones, mas o caso ocorreu em 2018. Na época, Maduro acusou os EUA e outros países de planejarem a ação, que mais tarde foi reivindicada por um grupo de militares venezuelanos. A Casa Branca negou qualquer participação no ato.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

O post contém a seguinte mensagem: "Drone dos EUA por pouco não atinge Nicolás Maduro - a caçada está aberta!".

Abaixo, há um vídeo de Maduro discursando. Ele interrompe sua fala logo após ouvir um estrondo. Seguranças agem rapidamente e formam uma espécie de escudo para proteger o ditador venezuelano.

As imagens não trazem qualquer elemento que permita identificar o que causou a explosão nem quando o fato ocorreu.

Por que é distorcido

Ataque a Maduro aconteceu em 2018. Uma busca reversa possibilitou chegar ao vídeo original e ao seu contexto correto. As cenas foram registradas em 4 de agosto de 2018, durante as comemorações dos 81 anos da Guarda Nacional Bolivariana em Caracas, capital venezuelana (aqui e abaixo, em inglês). Portanto, o episódio não é recente nem está relacionado à atual escalada da tensão política entre EUA e Venezuela.

Drones tentaram atingir Maduro. Na época, Jorge Rodríguez, então ministro da Informação, disse que drones armados com explosivos detonaram próximo ao local do discurso do presidente e classificou o episódio como um "atentado". Sete soldados ficaram feridos e Maduro saiu ileso (aqui e aqui).

Ditador acusou EUA, Colômbia e outros países por ataque. Em pronunciamento em rede nacional, Maduro afirmou que as investigações apontavam que o ato teria sido planejado em Bogotá, faria parte de uma "trama da extrema direita" contra ele e que uma parcela do financiamento teria sido feita por um grupo de venezuelanos radicados no estado norte-americano da Flórida (aqui). Curiosamente, Maduro pediu ajuda a Donald Trump, então em seu primeiro mandato como presidente dos EUA, para "combater grupos terroristas" (aqui).

Grupo venezuelano assumiu autoria de ataque. Em suas redes sociais, o grupo Soldados de Franelas, composto por militares e que se descreve como um "movimento nacional para lutar contra um regime que os oprime", disse ser o responsável pela ação. Segundo eles, dois drones foram abatidos antes de chegar ao objetivo, que seria atingir Maduro. "Demonstramos que são vulneráveis. Não conseguimos hoje, mas é uma questão de tempo", escreveu o grupo sobre o ataque (aqui e abaixo, em espanhol).

La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.

Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas pic.twitter.com/eFuUTR3eYw -- Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) August 4, 2018

Justiça condenou envolvidos a penas de cinco a 30 anos de prisão. Juan Requesens, ex-deputado da oposição, e outras 16 pessoas foram condenados em 2022. Eles foram acusados de terrorismo, associação criminosa, tentativa de homicídio doloso contra o presidente da República, traição e lançamento de explosivos em locais públicos (aqui).

EUA negaram envolvimento em ataque de 2018. John Bolton, então assessor de segurança nacional dos EUA, afirmou em entrevista ao programa Fox News Sunday que a Casa Branca não teve qualquer relação com o ataque ao ditador venezuelano. O oficial ainda sugeriu que o episódio poderia até ter sido armado pelo próprio governo venezuelano (aqui e aqui, em inglês).

Tensão entre EUA e Venezuela cresceu nas últimas semanas. Sob o argumento de combater o tráfico de drogas em águas internacionais, o governo de Donald Trump enviou três navios militares à costa da Venezuela (aqui). Em resposta, Maduro convocou 4,5 milhões de milicianos "para defender o território, a soberania e a paz" da Venezuela (aqui). O país também anunciou que patrulhará sua região costeira com drones e navios da Marinha (aqui). Os EUA oferecem US$ 50 milhões de recompensa para quem fornecer informações que ajudem a prender Maduro por tráfico de drogas. O valor é o dobro do oferecido pela captura de Osama bin Laden em 2001 (aqui).

