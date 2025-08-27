Dinamarca convoca diplomata americano após tentativa de 'interferência' na Groenlândia

A Dinamarca convocou nesta quarta-feira (27) o encarregado de negócios dos Estados Unidos após informações da imprensa sobre "tentativas de interferência" na Groenlândia, um território autônomo dinamarquês que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deseja controlar.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump afirma que seu país precisa da ilha rica em recursos naturais por questões de segurança e não descartou o uso da força para obter o controle da Groenlândia.

"Qualquer tentativa de interferência nos assuntos internos do reino (Dinamarca) será inaceitável", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, em um comunicado enviado à AFP.

"Pedi ao Ministério das Relações Exteriores para convocar o encarregado de negócios dos Estados Unidos para uma reunião no ministério", acrescentou.

A grande maioria dos 57.000 habitantes da Groenlândia deseja a independência da Dinamarca, mas não quer fazer parte dos Estados Unidos, segundo uma pesquisa divulgada em janeiro.

A televisão pública dinamarquesa informou nesta quarta-feira que pelo menos três funcionários do governo americano próximos a Trump foram observados recentemente na Groenlândia, tentando obter informações sobre temas que geraram tensão entre a ilha e a Dinamarca, incluindo a remoção forçada de crianças groenlandesas de suas famílias e um escândalo de contracepção forçada.

"Temos consciência de que atores estrangeiros continuam demonstrando interesse pela Groenlândia e sua posição no reino da Dinamarca", afirmou o ministro Rasmussen.

"Por isso, não surpreende constatar tentativas externas de influenciar o futuro do reino", acrescentou.

cbw/po/jhb/mas/es/fp

© Agence France-Presse