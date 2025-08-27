Topo

Notícias

Deschamps convoca Rabiot para próximos jogos da seleção francesa

27/08/2025 12h39

O volante Adrien Rabiot, colocado na lista de transferíveis do Olympique de Marselha depois de uma briga com um companheiro de equipe, foi convocado para os próximos jogos da seleção francesa nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, anunciou o técnico Didier Deschamps nesta quarta-feira (27).

Rabiot, afastado do Olympique e em busca de um novo clube, aparece em uma lista de 23 jogadores para os duelos contra a Ucrânia, no dia 5 de setembro, em Breslávia (Polônia), e Islândia, em Paris, no dia 9.

Outro meio-campista, mas de característica mais ofensiva, o jovem Maghnes Akliouche (23 anos), nova promessa do Monaco, foi convocado pela primeira vez.

A convocação também foi marcada pelo retorno de três dos quatro defensores que desfalcaram os 'Bleus' na fase final da Liga das Nações da Uefa, em junho: Dayot Upamecano, William Saliba e Jules Koundé.

Benjamin Pavard, campeão do mundo em 2018, não foi lembrado por Deschamps, e o volante Eduardo Camavinga, lesionado, é outro nome fora da lista.

-- Lista de convocados da seleção da França:

Goleiros: Mike Maignan (Milan/ITA), Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain/FRA), Brice Samba (Rennes/FRA)

Defensores: Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain/FRA), Malo Gusto (Chelsea/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Théo Hernandez (Al-Hilal/ASA), William Saliba (Arsenal/ING)

Meio-campistas: Désiré Doué (Paris Saint-Germain/FRA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Olympique de Marselha), Khephren Thuram (Juventus/ITA), Maghnes Akliouche (Monaco/FRA)

Atacantes: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain/FRA), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE), Marcus Thuram (Inter de Milão/ITA), Rayan Cherki (Manchester City/ING)

lh-law/iga/mb/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Duas crianças morrem e 14 ficam feridas em ataque à igreja em Minneapolis

'Como Eduardo, Zambelli produz prova contra ela mesma', diz Maierovitch

Polícia investiga morte durante incêndio em ritual religioso em São Bernardo do Campo

Estado brasileiro tem que dar amparo e proteger soberania, diz Haddad, sobre Lei Magnitsky

Emissão de metano no País cresce 6% em 4 anos, puxada por pecuária, diz relatório

Estamos em armadilha sobre emendas e só Judiciário pode resolver o problema, diz Haddad

Ao menos 2 mortos e uma dúzia de feridos em ataque a tiros em Minneapolis, incluindo crianças

Deschamps convoca Rabiot para próximos jogos da seleção francesa

Após 11 anos, Justiça do Peru condena assassinos de líderes indígenas de Saweto

País se desalinhou na harmonia entre os Poderes, afirma Fernando Haddad

Israel exige retratação de relatório apoiado pela ONU que declara fome em Gaza