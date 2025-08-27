Sakamoto: 'Escândalo de corrupção iguala Milei à velha política'

As denúncias de corrupção que atingem Karina Milei, irmã e principal aliada do presidente argentino Javier Milei, colocam o governo sob forte pressão, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto na edição de hoje do UOL News - 2ª edição. Milei foi retirado às pressas de um evento após a caravana ser atacada com pedras e garrafas.

O escândalo, que envolve áudios vazados e acusa Karina de envolvimento em esquemas de propina na Agência Nacional para a Deficiência, gerou indignação popular e ameaça a reputação do governo, que se apresentava como alternativa à velha política. Pesquisas de opinião já mostram o impacto negativo das denúncias sobre a candidatura de Milei e seus aliados, segundo reportagens do UOL e da Folha de S.Paulo.

Uma denúncia de corrupção como essa coloca a família Milei, mais do que o governo, no mesmo pé de igualdade dos setores dessa casta que ele critica. Ou seja: Milei não seria em nada diferente do que aqueles que ele diz querer combater. Isso é um complicador para ele.

Ele estava surfando em cima do fato com Cristina Kirchner presa e outros nomes inviabilizados. Essa denúncia de agora coloca que a casta de Milei e a velha política são farinha do mesmo saco, o que pode ser péssimo para ele nas eleições municipais.

Se são farinha do mesmo saco, então tanto faz votar em um ou outro? Mais ou menos. O eleitorado sente-se enganado diante disso e pode acabar procurando outras pessoas. Muitos votando em Milei dizendo que 'ele quer fazer as coisas diferente'. Só que, diante dessa informação e caso ela seja comprovada, ele não estará fazendo nada diferente. A família dele estaria tirando apenas o seu, enquanto está contando uma grande mentira para todo mundo. E aí pega mal. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Segundo Sakamoto, Milei enfrenta dificuldades diante das denúncias envolvendo a irmã.

Milei está em uma sinuca de bico. É uma denúncia grave que reside sobre a principal apoiadora, servidora e membro do governo, que é a irmã dele. Sem a Karina, ele terá graves problemas. Mesmo se cair, ela terá que continuar nos bastidores apoiando Milei, porque ela é o principal nome de suporte do rimão. Não só de gestão, mas também pessoal e psicológico. Ela funciona como protetora do Milei.

O interessante dessa declaração do Milei, nesse furdúncio que a Karina falou antes desse evento, é que será levado à justiça e provar que é mentira. Então, de certa forma, o presidente coloca que os áudios são verdadeiros, mas a pessoa que gravou o áudio, e era próxima a ele, mentiu. Isso complica a situação dele. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: