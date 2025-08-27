Delegada esposa de empresário suspeito de matar gari é afastada do cargo

A delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa de Renê da Silva Nogueira Júnior, 47, empresário preso por suspeita de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, foi afastada das atividades da Polícia Civil de Minas Gerais.

O que aconteceu

Afastamento foi dado para tratamento de saúde. Ana Paula deve permanecer fora do cargo por 60 dias, segundo a polícia.

Delegada está afastada desde o dia 13 de agosto, dois dias após o crime cometido pelo marido. Renê segue preso preventivamente. Ele deve responder por homicídio duplamente qualificado.

Polícia não especificou qual a questão de saúde apresentada pela delegada. O prazo do afastamento pode ser prorrogado pela equipe médica da Polícia Civil.

Mesmo afastada, a delegada ainda responde a processo administrativo pela Corregedoria. A corporação instaurou um procedimento para apurar se houve omissão ou prevaricação por parte da delegada. Até o momento, ela não foi indiciada no caso, nem é suspeita de ter ajudado o marido. A arma usada por Renê Júnior para cometer o crime era de uso pessoal de Ana Paula. Ele confessou que pegou a arma sem que ela soubesse.

Empresário escreveu uma carta dentro da prisão afirmando que o episódio foi um "acidente". "O que aconteceu foi um acidente com a vítima e me sinto bem representado. Tenho certeza que resolveremos esse mal-entendido", escreveu Renê no documento divulgado pela sua defesa na segunda-feira (25).

Relembre o caso

Laudemir de Souza Fernandes era gari e trabalhava há cerca de sete anos na Localix Serviços Ambientais Imagem: Cedido ao UOL

Renê confessou que matou Laudemir após discussão de trânsito. O gari estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo. Laudemir e outros colegas saíram em defesa da motorista do caminhão, quando o empresário pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Empresário fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Delegado diz que Renê seguiu com rotina após o crime para evitar formar provas contra ele. Evandro Radaelli, responsável pelo caso, comentou ao UOL News as imagens de câmeras de segurança que mostraram o empresário no trabalho e em casa após o crime.

Acusado alegou que pegou a arma da esposa para garantir a própria segurança no caminho até a empresa onde trabalhava, em Betim. No depoimento em que confessou o crime, ele relatou que no dia do ocorrido saiu de casa por volta das 8h05, pegou a pistola calibre .380 de Ana Paula e colocou o objeto em sua mochila sem que a esposa tivesse percebido.

Empresário afirmou que aquela "foi a primeira vez" que pegou a arma da esposa. No depoimento, ele justifica que pegou a pistola "pelo fato de estar indo para local perigoso e que não conhecia muito bem as vias" para chegar até a sede da empresa e que, por ser natural de outro estado — Rio de Janeiro — estava "receoso" de andar desarmado.

À polícia, ele contou que a arma seria usada em caso de "proteção" pessoal, porque "estava muito tenso". Renê ressaltou que não pensou que teria acertado o tiro em Laudemir e afirmou estar arrependido "por ter jogado fora a vida da vítima, dele [mesmo], atrapalhado a vida da esposa, do filho [que ele tem com outra mulher] e da família da vítima".