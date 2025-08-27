Damares Alves diz que está com câncer de mama e passou por cirurgia

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) informou nesta quarta-feira, 27, que está em tratamento contra um câncer de mama diagnosticado no mês de julho. Em reunião de instalação de subcomissão temporária para debate de propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento da doença no Senado, a parlamentar disse ser a integrante "mais legítima" do colegiado e falou publicamente sobre sua questão de saúde pela primeira vez.

"Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Em 18 dias, eu consegui fazer todos os exames e a cirurgia. Com cinco dias, eu estava aqui no Senado trabalhando, com um pouquinho de dor, mas com todos os cuidados", disse a senadora, acrescentando que vai iniciar sessões de radioterapia na próxima segunda-feira, 1º.

A senadora afirmou que quer trazer a experiência pessoal para a discussão na subcomissão recém-criada. "Eu quero que todas as mulheres no Brasil tenham acesso à saúde como eu tive, tenham um bom plano de saúde. Ainda dói falar sobre isso, mas eu quero fazer parte ativamente. Nós podemos fazer grandes encaminhamentos", disse.

A presidente da subcomissão, senadora Dra. Eudócia (PL-AL), se solidarizou com a colega. "Quero te elogiar por você ter essa garra que você sempre teve e você ter se cuidado. Tanto se cuidou que seu diagnóstico foi precoce", disse. Os senadores Dr. Hiran (PP-RR) e Esperidião Amin (PP-SC) também cumprimentaram Damares.

Pouco depois, em reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado, da qual é presidente, Damares repetiu o anúncio, pedindo para encerrar a sessão um pouco antes por estar no seu "limite físico".

Na tarde desta quarta-feira, ela publicou uma nota sobre o assunto em suas redes sociais e agradeceu a familiares, apoiadores, médicos, assessores e colegas do Senado. "Agradeço as manifestações de carinho, as orações e digo a vocês que vou continuar firme na luta por todos os brasileiros, especialmente pelas crianças", escreveu no X (antigo Twitter).