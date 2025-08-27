Topo

Damares Alves diz que está com câncer e encerra sessão em comissão

A senadora Damares Alves durante sessão da Comissão de Direitos Humanos - Andressa Anholete - 27.ago.2025/Agência Senado
Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 14h16Atualizada em 27/08/2025 14h44

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) disse hoje, durante sessão da Comissão dos Direitos Humanos do Senado, que está com um câncer.

O que aconteceu

Damares não especificou qual o tipo da doença. A senadora falou apenas que não estava se sentindo bem e pediu para encerrar a reunião do grupo, do qual ela é a presidente, dizendo estar no seu "limite físico".

Há um mês, eu fui diagnosticada com câncer, estou no enfrentamento à doença. Estou tendo a coragem de fazer esse anúncio público, requer muita coragem.
Damares Alves, senadora

Mais cedo, ela havia comentado publicamente sobre a doença pela primeira vez. A fala foi durante a instalação de uma subcomissão no Senado para discutir propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento do câncer. "Vou falar publicamente pela primeira vez aqui no Senado. Há um mês, eu fui diagnosticada com câncer", contou.

Senadora relatou que passou por cirurgia e já se considera curada. "Fui diagnosticada no dia 18 de julho, e em 18 dias eu consegui fazer as biópsias, ressonâncias, todos os exames e em 18 dias, consegui fazer a cirurgia. Com cinco dias, eu estava aqui no Senado, trabalhando, com um pouquinho de dor", falou.

"O diagnóstico precoce foi fundamental para estar como estou", revelou. "Segunda-feira eu começo as radioterapias, mas eu já estou declarando vitória, já estou declarando que estou curada."

Quero trazer o susto que eu passei, a angústia, a dor... mas todos os exames que eu fiz, a equipe médica que cuidou de mim, eu quero que todas as mulheres no Brasil tenham o acesso à saúde como eu tive.
Damares Alves, senadora

Relato de Damares surpreendeu colegas. A senadora presidente da subcomissão falou que o anúncio a pegou de surpresa. "Senadora, muito me moveu seu relato e me assustou", reagiu Dra. Eudócia (PL-AL). "Estou sem palavras aqui, mas quero te elogiar pelo seu posicionamento, por você ter tornado público e por você ter essa garra que você sempre teve."

