Correção: Saldo líquido de julho é positivo em 129.775 vagas de emprego, mostra Caged

Brasília

27/08/2025 15h51

O texto enviado anteriormente saiu com um erro de edição no título. Segue a repetição do texto, com o título correto.

O mercado de trabalho brasileiro criou 129.775 novos empregos formais em julho, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em junho, o saldo havia sido positivo em 162.388 vagas, já incorporando os ajustes na série. É o menor resultado para o mês de julho desde 2020.

O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um saldo positivo de 135 mil novas vagas. As expectativas para esta leitura variam de 110 mil a 185.521 vagas.

O saldo do mês é 32,2% menor do que o observado em julho de 2024, quando foram criados 191.373 novos postos de trabalho, considerando a série com ajustes. O Caged registrou 2.251.440 admissões e 2.121.665 demissões em julho deste ano.

O saldo de janeiro a julho é positivo em 1.347.807 postos formais, um resultado 10,3% menor do que o observado no mesmo período de 2024, quando foram criados 1.503.467 novos empregos formais. No acumulado de 12 meses, os números mostram 1.523.904 contratações líquidas.

