Conjunto de tigelas de inox com tampa da Electrolux é bom? Confira opiniões

Servir saladas, temperar a carne, preparar molhos e mais: são várias utilidades dos bowls (tigelas) na cozinha. E quem deseja adquirir uma opção interessante pode curtir este conjunto em inox da Electrolux, que tem feito sucesso entre consumidores.

Com pontuação média de 4,9 (do total de 5) na avaliação de compradores, o conjunto tem três unidades com tampas de plástico que ajudam a conservar melhor os alimentos (caso queira usar para guardar algo na geladeira, por exemplo). Quer saber se a compra vale a pena? Veja a seguir o que diz o fabricante e quem adquiriu o kit.

O que diz o fabricante sobre esse conjunto?

Kit formado por três bowls de aço inoxidável com tampa plástica;

Vem em três diferentes tamanhos;

Feitos de aço inoxidável, prometem ser mais duráveis e com acabamento polido facilita a limpeza;

Pode ser usado no refrigerador e lavado na lava-louças.

O que diz quem o comprou?

Foram mais de 2 mil compras no mês passado e são mais de 5 mil avaliações na Amazon. Os consumidores elogiam pontos como boa vedação, qualidade do material e resistência.

Lindo, prático e resistente. Vale cada centavo gasto. Sem contar que é fácil para guardar e quase não ocupa espaço, porque os dois bowls menores cabem dentro do maior com a tampa. Sheila



Construção em inox excelente, tem robustez no material (são consideravelmente pesadas). As tampas são o ponto alto, com vedamento espetacular. Perfeitas para guardar e organizar comidas mais frescas na geladeira. Thais

O material é excelente. Achei bem durável. As tampas são perfeitas e cabe muita coisa dentro das tigelas. Vale cada centavo investido. Luciana

Pontos de atenção

Por outro lado, algumas pessoas criticam o tamanho das tigelas, porque esperavam que elas fossem maiores.

Bem residentes e com acabamento ótimo, mas podiam ser maiores. Angelica S.

Gostei do material, mas elas são bem menores do que aparentavam, então tem que ver bem na hora de comprar. Eder Junior

Pensei que fossem maiores, mas são pequenas. Porém a qualidade é muito boa. Karina R.

