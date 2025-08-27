Topo

Confiança do consumidor da Alemanha recua para -23,6 em setembro

27/08/2025 07h15

A mais recente pesquisa do grupo GfK em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) projeta que o índice de confiança do consumidor alemão cairá para -23,6, na previsão de setembro, de -21,7 em agosto. A projeção da FactSet era de queda de 22. "O medo crescente de perdas de empregos está fazendo com que muitos consumidores permaneçam cautelosos em relação a grandes compras. Isso enfraquece ainda mais as esperanças de uma recuperação robusta na confiança dos consumidores antes do final do ano", destaca Rolf Bürkl, chefe de Clima do Consumidor no NIM.

