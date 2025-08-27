Confiança do consumidor alemão deve cair em setembro devido a preocupações com perda de emprego, conclui GfK

Por Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - A confiança dos consumidores alemães deve cair pela terceira vez consecutiva em setembro, com as crescentes preocupações das famílias sobre possíveis perdas de emprego e a incerteza sobre a inflação pesando sobre o humor, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira.

O índice de confiança do consumidor, publicado pelo instituto de pesquisa de mercado GfK e pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM), caiu para -23,6 pontos, de um valor ligeiramente revisado para baixo de -21,7 pontos no mês anterior.

Os analistas consultados pela Reuters previram uma leitura de -22,0.

Uma queda acentuada nas perspectivas de renda, que atingiu seu nível mais baixo desde março, desempenhou um papel significativo no declínio geral, de acordo com o analista de consumo da NIM, Rolf Buerkl.

"Os temores crescentes de perda de emprego estão fazendo com que muitos consumidores permaneçam cautelosos, especialmente quando se trata de grandes compras", disse Buerkl.

A incerteza sobre como a inflação se desenvolverá também está afetando os consumidores, que temem que a situação geopolítica e a política tarifária do governo dos Estados Unidos possam levar a preços mais altos de energia, entre outras coisas, de acordo com a pesquisa.

"Isso diminui ainda mais as esperanças de uma recuperação significativa na confiança do consumidor este ano", acrescentou Buerkl.

O desemprego na Alemanha tem aumentado lentamente desde 2022, e o país está perto de ter 3 milhões de pessoas desempregadas pela primeira vez em uma década, já que o mercado de trabalho sente os efeitos da economia lenta do país.

O escritório federal de trabalho da Alemanha deve divulgar seus dados mais recentes na sexta-feira, com analistas consultados pela Reuters esperando que o número de desempregados ajustado sazonalmente aumente em 10.000 em agosto.

"A economia estagnada está fazendo com que as empresas ajam com cautela quando se trata de planejamento de pessoal", disse o chefe de pesquisas do instituto econômico Ifo, Klaus Wohlrabe, na quarta-feira.

A maior economia da Europa encolheu 0,3% no segundo trimestre, diminuindo as expectativas de uma recuperação este ano.