Topo

Notícias

Confiança do Comércio cai 3,1% em agosto ante julho, após 4 meses de altas, diz CNC

Rio

27/08/2025 12h24

Os comerciantes brasileiros ficaram menos otimistas em agosto, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) caiu 3,1% em relação a julho, já descontadas as influências sazonais, após quatro meses consecutivos de avanços.

O índice ficou em 102,9 pontos, na zona de satisfação, acima dos 100 pontos. Na comparação com agosto de 2024, o Icec teve redução de 6%.

Segundo a CNC, a principal fonte de preocupação do empresariado, tanto no horizonte atual quanto no futuro, é a conjuntura econômica.

"A confiança do comércio é um reflexo da economia. Juros altos e um cenário de incertezas mantêm os empresários cautelosos. É preciso sinalizar reformas estruturais e uma agenda econômica consistente para estimular novos aportes e empregos", declarou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, em nota oficial.

Na passagem de julho para agosto, o componente de avaliação das condições atuais diminuiu 3,5%, com quedas nos itens economia (-5%), empresa (-2,2%) e setor (-3,9%). O componente das expectativas caiu 3,9%, com reduções nos quesitos economia (-6%), setor (-3,7%) e empresa (-2,4%). O componente das intenções de investimentos teve redução de 1,7%, com quedas nos itens estoques (-0,3%), investimentos na empresa (-1,7%) e na contratação de funcionários (-2,9%).

Entre os segmentos varejistas, o comércio de bens não duráveis - que inclui supermercados, farmácias e lojas de cosméticos - teve queda de 4,6% na confiança em agosto ante julho. O índice do varejo de bens de consumo duráveis diminuiu 1,9% no período, e o de bens semiduráveis caiu 2,2%.

Na comparação com agosto do ano passado, a confiança do segmento de bens não duráveis encolheu 5,4% em agosto de 2025. No varejo de bens de consumo duráveis, a confiança reduziu 8,8% no período, e a de bens semiduráveis, queda de 2,8%.

"A queda mais acentuada entre os bens duráveis reforça a sensibilidade desse segmento aos juros altos. O recuo observado em supermercados, farmácias e cosméticos mostra, por outro lado, que até os ramos ligados a bens essenciais começam a sentir o enfraquecimento da demanda. Esse quadro indica que a perda de confiança está se espalhando", avaliou o economista João Marcelo Costa, da CNC, em nota.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Haddad: se economia estivesse andando mal, Lula dificilmente teria chance, polarização é grande

Dinamarca pede perdão a vítimas de campanha de contracepção forçada na Groenlândia

Duas crianças morrem e 14 ficam feridas em ataque à igreja em Minneapolis

'Como Eduardo, Zambelli produz prova contra ela mesma', diz Maierovitch

Polícia investiga morte durante incêndio em ritual religioso em São Bernardo do Campo

Estado brasileiro tem que dar amparo e proteger soberania, diz Haddad, sobre Lei Magnitsky

Emissão de metano no País cresce 6% em 4 anos, puxada por pecuária, diz relatório

Estamos em armadilha sobre emendas e só Judiciário pode resolver o problema, diz Haddad

Ao menos 2 mortos e uma dúzia de feridos em ataque a tiros em Minneapolis, incluindo crianças

Deschamps convoca Rabiot para próximos jogos da seleção francesa

Após 11 anos, Justiça do Peru condena assassinos de líderes indígenas de Saweto