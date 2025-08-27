Concessões no crédito livre sobem 0,5% em julho ante junho, para R$ 571,4 bilhões, afirma BC

As concessões de crédito livre dos bancos aumentaram 0,5% em julho, na comparação com junho, para R$ 571,4 bilhões, informou o Banco Central (BC) nesta quarta-feira, 27. No acumulado de 12 meses, crescem 12,8%. Os dados não incorporam ajustes sazonais.

Concessões para pessoas físicas cresceram 4,4% no mês, para R$ 317,6 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 11,1%. As concessões para empresas recuaram 4,0% no mês, para R$ 253,8 bilhões. Em 12 meses, têm alta de 14,7%.

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre aumentou de 5,0% em junho para 5,2% em julho. A taxa para pessoas físicas passou de 6,3% para 6,5% no período. A de empresas oscilou de 3,1% para 3,3%.

A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, passou de 1,6% em junho para 1,8% em julho.

Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa passou de 3,6% para 3,8%.

Endividamento das famílias

O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro ficou passou de 48,9% em maio (dado revisado) para 48,7% em junho, informou o Banco Central. O recorde histórico foi atingido em julho de 2022, com 49,9%.

Descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento passou de 30,6% em maio (dado revisado) para 30,5% em junho.

O comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) passou de 27,7% (dado revisado) para 27,6%. Sem contar os empréstimos imobiliários, passou de 25,6% (dado revisado) para 25,4%.