Conab realiza leilão para adquirir 445,5 t de alimentos para compor cestas

27/08/2025 17h19

São Paulo, 27 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza na quinta-feira, 28, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), leilões de compra pública para adquirir 445,5 toneladas de alimentos. "A aquisição dos produtos viabilizará a montagem de 28.619 cestas que serão destinadas ao atendimento de famílias indígenas em situação de insegurança alimentar e nutricional nos Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul", informou a pasta em nota. A operação deve ocorrer a partir das 9 horas (horário de Brasília), na modalidade "viva-voz", com utilização do Sistema de Comercialização Eletrônica da Conab (Siscoe), e interligação com as Bolsas de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros.Entre os produtos que serão adquiridos estão: arroz beneficiado, polido, longo fino, tipo 1 (120,96 toneladas), feijão cores tipo 1 (36,28 t), farinha de trigo enriquecida (33,46 t), fubá de milho enriquecido (24,19 t), óleo de soja refinado (40,92 t), leite em pó integral (53,35 t), macarrão espaguete com sêmola (57,66 t), carne bovina salgada e dessecada (charque) (28,83 t), erva mate para tereré (12,09 t) e açúcar cristal (25,52 t).

