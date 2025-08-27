Comissária europeia pede unidade e coragem política frente à tragédia em Gaza

Topo

27/08/2025 12h26

A comissária europeia responsável pela ajuda humanitária, Hadja Lahbib, apelou nesta quarta-feira (27) aos 27 Estados-membros para que tenham "a coragem política de encontrar uma voz forte" sobre a guerra em Gaza, em um momento no qual os países da UE estão divididos quanto à posição a ser adotada perante Israel.

"Estamos em um ponto de virada e chegou a hora de a UE agir de um modo condizente com seu estatuto internacional", declarou em uma entrevista com alguns jornalistas, incluindo os da AFP.

"Chegou o momento de a Europa se expressar com uma única voz sobre Gaza. O que está acontecendo lá me atormenta e deveria atormentar todos nós. Porque é uma tragédia e seremos julgados pela história e pelos nossos netos", acrescentou. "Não podemos ficar de braços cruzados e simplesmente observar como civis inocentes, trabalhadores humanitários e jornalistas são assassinados e morrem de fome", insistiu.

Os ministros das Relações Exteriores da UE devem reunir-se na sexta-feira e no sábado em Copenhague, em um encontro informal onde será abordada a situação em Gaza, embora não se espere que alguma decisão seja adotada.

A ONU e organizações não governamentais denunciam regularmente uma situação humanitária catastrófica na Faixa de Gaza, território sitiado e bombardeado por Israel há quase dois anos, onde vivem mais de dois milhões de palestinos.

"O que é particularmente chocante e triste é que se trata de uma fome que poderíamos ter evitado se nos fosse permitido fornecer nossa ajuda humanitária", sublinhou Lahbib.

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, havia anunciado em julho que foi alcançado um acordo com Israel para permitir maior acesso da ajuda humanitária internacional.

Esse acordo só foi aplicado "parcialmente", considerou Lahbib.

ob/jca/cbr/mab/mb/dd/aa

© Agence France-Presse

